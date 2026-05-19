Ukraińcy zdecydowali. Tak chcą pochować kolaboranta Hitlera

Decyzję o ponownym pochówku Andrija Melnyka podjął rząd Julii Swyrydenko. Zarządzenie w tej sprawie jest datowane na 15 maja br. W jego myśl, Melnyk zostanie ponownie pochowany, tym razem z honorami wojskowymi, na Narodowym Cmentarzu Wojennym w Kijowie. Wraz z nim spocząć ma jego żona Sofia Fedak-Melnyk.

Bulwersująca decyzja ukraińskiego rządu

"Rząd zatwierdził plan działania dotyczący organizacji ponownego pochówku i polecił władzom centralnym zapewnienie jego realizacji. W szczególności strona ukraińska ma koordynować działania z władzami Luksemburga w celu uzyskania zezwoleń na ekshumację i transport szczątków na Ukrainę" – podaje ua.news.

Z przekazanych przez serwis informacji wynika, iż planowane są również uroczystości towarzyszące przekroczeniu granicy państwowej oraz transportowi szczątków przez terytorium Ukrainy, z udziałem przedstawicieli rządu, personelu wojskowego oraz społeczeństwa.

Kim był Andrij Melnyk?

Andrij Melnyk to urodzony 12 grudnia 1890 roku w Woli Jakubowej ukraiński wojskowy, polityk oraz działacz nacjonalistyczny. Był współtwórcą najbardziej radykalnej ukraińskiej organizacji separatystycznej – Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Na jej czele stanął w 1938 roku. Dwa lata później w organizacji doszło do rozłamu, którego dokonali zwolennicy Stepana Bandery. Od tamtej pory funkcjonowały dwie frakcje: OUN-B (banderowcy) i OUN-M (melnykowcy).

W czasie II wojny światowej Melnyk był orędownikiem współpracy z III Rzeszą.

Po wojnie mieszkał w Luksemburgu i RFN. W 1947 roku na III Wielkim Zborze Ukraińskich Nacjonalistów (melnykowców) wybrany dożywotnim przewodniczącym OUN-M. Zmarł w wieku 74 lat. Spoczął na cmentarzu Bonnevoie w Luksemburgu.

