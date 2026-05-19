Pierwsza taka ceremonia w historii. Wałęsa, Buzek i Merkel z orderami

We wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenia odebrali m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Europejski Order Zasługi to najwyższe odznaczenie Unii Europejskiej, ustanowione w maju 2025 r. przez Prezydium Parlamentu Europejskiego. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które "wniosły wybitny wkład w integrację europejską, propagowanie demokracji oraz obronę wartości UE".

Wałęsa, Merkel i Buzek z Orderami Zasługi

Jerzy Buzek otrzymał Europejski Order Zasługi m.in. za "wysiłki w roli premiera na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i NATO, bycie liderem integracji europejskiej jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz zreformowanie i wzmocnienie PE". – Świat, w którym korzystaliśmy z dywidendy pokoju, taniego gazu, bezpiecznego handlu z Chinami, a Stany Zjednoczone nas broniły... ten świat już nie istnieje. W tych warunkach niezwykły projekt, jakim jest nasza Unia, musimy na nowo przemyśleć i umocnić. Jak mówił Robert Schuman, Europa była zawsze projektem, marzeniem, grą wyobraźni – mówił były premier po odebraniu odznaczenia.

Lech Wałęsa otrzymał wyróżnienie m.in. za "decydującą rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce jako przywódca Solidarności" oraz "niezłomne zaangażowanie na rzecz wartości europejskich". – Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem. Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces. Chciałbym się do tego przyczynić – stwierdził były prezydent.

Europejski Order Zasługi otrzymała także Angela Merkel. Jak wskazano w uzasadnieniu, za "stabilne przywództwo jako kanclerz Niemiec przez 16 lat, wiodącą rolę w przyjęciu traktatu lizbońskiego, niezachwianą determinację na rzecz projektu europejskiego i wartości europejskich oraz budowanie pomostu między Wschodem a Zachodem".

