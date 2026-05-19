Wniosek o ekstradycję Ziobry już gotowy. Czekają tylko na jedno

Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry przekazuje we wtorek Wirtualna Polska.

Ekstradycja Ziobry. Prokuratura ma gotowy wniosek

Z ustaleń serwisu wynika, wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości jest już przygotowany. Potwierdził to rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. – Prokurator jest gotowy do skierowania wniosku o ekstradycję – przekazał prokurator.

Dokument ten leży jednak na razie w szufladzie. Nie może zostać wysłany bez prawomocnego postanowienia o areszcie. – Na chwilę obecną sąd nie rozpoznał zażaleń obrońców, tak więc postanowienie z 5 lutego nie jest prawomocne. Pytanie o powody jest pytaniem do sądu. Sąd powinien to zrobić w terminie siedmiu dni, a więc jeszcze w lutym – podkreślił Nowak.

Przypomnijmy, że postanowienie, w czasie którego sąd rozpatrzy zażalenie obrońców zostało wyznaczone dopiero na 8 września 2026 roku. Tak odległy termin uzasadniany jest ogromem akt śledztwa. Mowa bowiem o ponad 6 tysiącach tomów.

"To najgłośniejsze obecnie postępowanie dotyczące byłego ministra sprawiedliwości. I to ono – a nie decyzje Waszyngtonu – wyznacza dziś tempo całej sprawy" – wskazuje WP.

Ujawniono, kto pomógł Ziobrze uzyskać wizę do USA

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Budapesztu. Na Węgrzech za rzadów Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny. Po zmianie władzy w tym kraju przeniósł się do USA. Jak wynika z najnowszych ustaleń Reutersa, o wydaniu wizy dla polskiego polityka zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.

Wiceszef amerykańskiej dyplomacji, kierując do wysokich urzędników Biura Spraw Konsularnych polecenie wydania wizy, miał uzasadnić pilność sprawy, przedstawiając ją jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

Czytaj też:

Tusk przerywa milczenie. Zabrał głos w sprawie ZiobryCzytaj też:

Nowa deklaracja Żurka w sprawie Ziobry. "Będziemy robić wszystko"Czytaj też:

"Wy...ę wszystko". Ta wiadomość uruchomiła interwencję u Sakiewicza