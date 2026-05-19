Burza po decyzji USA. Kosiniak-Kamysz odbędzie ważną rozmowę

Portal Army Times przekazał w ubiegłym tygodniu, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski.

Po tych doniesieniach wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w czwartek, że "ta sprawa nie dotyczy Polski" i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.

Doniesienia okazały się jednak prawdziwe.

Agencja Reuters poinformowała następnie, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

CNN wyjaśnił z kolei, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski, była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.

Pentagon przekazał w poniedziałek, że decyzja o wycofaniu wojsk USA i zmianach dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zapadła nagle. Według Joela Valdeza, sekretarza prasowego Departamentu Obrony USA, był to wieloetapowy proces uwzględniający stanowiska liderów w EUCOM i na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Burza wokół wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać z szefem Pentagonu

Portal Onet.pl informuje, że jeszcze we wtorek po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać telefonicznie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

W środę w Warszawie miał się pojawić przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów wojsk USA gen. Dan Caine. Rozmowę z nim zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gen. Caine jest w Europie i bierze dziś udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO.

Z informacji portalu Onet.pl wynika, że najważniejszy amerykański generał jednak nie pojawi się w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz ma jutro rozmawiać z jego zastępcą gen. Christopherem J. Mahoneyem. "Powód tej zmiany nie jest jasny" – dodaje serwis.

"Na żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani". Szef MON skomentował głośną sprawę

