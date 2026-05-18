Czarzasty apeluje o jedność. "Musimy prezentować wspólne stanowisko w tej sprawie"

Portal Army Times przekazał w ubiegłym tygodniu, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski.

Po tych doniesieniach wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w czwartek, że "ta sprawa nie dotyczy Polski" i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.

Z kolei agencja Reuters poinformowała następnie, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

CNN wyjaśnił z kolei, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski, była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem sojuszników.

Pentagon przekazał w poniedziałek, że decyzja o wycofaniu wojsk USA i zmianach dotyczących obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zapadła nagle. Według Joela Valdeza, sekretarza prasowego Departamentu Obrony USA, był to wieloetapowy proces uwzględniający stanowiska liderów w EUCOM i na wszystkich szczeblach dowodzenia.

4 tys. żołnierzy USA wycofanych z Polski. Czarzasty apeluje o wspólne stanowisko

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, podczas konfederacji prasowej w Bratysławie podkreślił, że "w sprawach obronności i polityki zagranicznej te trzy środowiska, te trzy ośrodki władzy powinny mieć wspólne zdanie".

– To się wykuwa powoli wszystko, ale moim zdaniem się wykuwa – ocenił.

Zdaniem Włodzimierza Czarzastego "jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich na terenie kraju, apeluję do wszystkich trzech stron, łącznie ze stroną, którą ja reprezentuję".

– Musimy prezentować wspólne stanowisko w tej sprawie, nawet jak w niektórych rzeczach się nie lubimy, bo to jest interes naszego kraju. I nie ma co szukać winnego – dodał.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy między różnymi ośrodkami władzy w Polsce i stronnictwami politycznymi nie są łatwe, jednak – jak ocenił – "mądrość przyjdzie na pewno".

Czytaj też:

Większość Polaków zaniepokojona ostatnimi decyzjami USA. Są wyniki nowego sondażuCzytaj też:

"Na żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani". Szef MON skomentował głośną sprawę