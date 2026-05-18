Polityk KO szydzi z poseł Matysiak. Jego klubowy kolega wybuchnął śmiechem

Na nagraniu widać, jak poseł niezrzeszona Paulina Matysiak idzie w stronę sejmowej mównicy, aby zabrać głos. W momencie, gdy mijała Niedźwiedzkiego, ten wykonał gest przypominający pociągnięcie za gwizdek, który można spotkać w starych lokomotywach. Poseł wydał także dźwięk przypominający to urządzenie. Na filmie widać także, że sytuacja bardzo rozbawiła innego polityka KO, Konrada Frysztaka.

Zarówno sama Matysiak, jak i obecny na sali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zareagowali na zachowanie posłów KO. Zupełnie inaczej rzecz miała się z internautami, którzy wyrazili dezaprobatę wobec "żartów" Niedźwiedzkiego. Ostry komentarz zamieścił m.in. poseł PiS Dariusz Matecki.

"Każdego dnia pokazują, że cała PO to banda imbecyli, którzy zamiast w Sejmie powinni wylądować w psychuszce, żeby nie mieli żadnego wpływu na społeczeństwo. Zobaczcie co ci kretyni robią w kierunku @PolaMatysiak" – napisał polityk PiS na swoim koncie na platformie X.

Matysiak może stracić immunitet

W czwartek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych miała rozpatrzyć wniosek o odebranie immunitetu byłej poseł partii Razem. Został on złożony przez nowosądecką spółkę Newag, która produkuje tabor kolejowy. Przedsiębiorstwo zarzuca Matysiak zniesławienie. Ostatecznie posiedzenie zostało odwołane.

W 2023 roku media informowały o podejrzanych awariach pociągów nowosądeckiej spółki. Dwa serwisy internetowe – Onet i Zaufana Trzecia Strona – zamieściły niezależnie artykuły o tym, że w oprogramowaniu produkowanego przez Newag taboru wykryto kod, który unieruchamiał je, gdy były serwisowane w zewnętrznej firmie.

Poseł Matysiak mówiła o możliwych nieprawidłowościach w Newagu podczas posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury oraz parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym. To je wypowiedzi firma uznała za zniesławienie.

