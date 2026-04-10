"Kiedy się przyznasz". Matysiak wyjawiła, na kogo głosowała

W programie Kanału Zero Robert Mazurek zapytał Paulinę Matysiak, byłą poseł Razem, "kiedy publicznie się przyzna", na kogo zagłosowała w wyborach prezydenckich.

– Mogę dzisiaj. Zagłosowałam na Karola Nawrockiego w drugiej turze. Uważałam, że z dwójki kandydatów, których mieliśmy do wyboru jest lepszym kandydatem. Po prostu, tyle. Myślę, że jest dobrym prezydentem. Nie wszystkie jego decyzje mi się podobają, też o tym mówię często – odparła Matysiak.

"To miło usłyszeć, że pani poseł jest dumna ze swoich decyzji i zadowolona z Prezydenta Nawrockiego" – napisał ironicznie poseł KO Bartosz Arłukowicz.

Matysiak wyrzucona z Razem

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Zarząd Krajowy Razem zdecydował jednogłośnie o usunięciu Pauliny Matysiak z formacji. W uzasadnieniu wskazano, że parlamentarzystka "od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią". Od tego czasu Matysiak pozostaje posłem niezrzeszonym.

W 2024 roku na posłankę posypały się gromy za organizowanie Ruchu Społecznego »Tak dla Rozwoju«! Matysiak bowiem w jego ramach współpracowała z posłem PiS Marcinem Horałą. Ruch miał łączyć obywateli, organizacje i polityków różnych opcji wspierających inwestycje kluczowe dla rozwoju Polsk takich jak budowa CPK, elektrowni jądrowych, rozbudowa portów i armii.

– Dziwi mnie, że założenie stowarzyszenia, które ma działać na rzecz rozwojowych projektów, budzi takie emocje. Chciałabym dożyć takiego czasu, kiedy to, że kiedy dwie osoby z różnych partii będą chciały założyć stowarzyszenie ws. konkretnego obszaru, to nie będzie to budziło żadnych emocji – mówiła wówczas poseł.

Matysiak dołączy do Polski 2050?

Pani posłanka jest póki co tylko niezrzeszona, bo pracujemy nad nią – stwierdził Michał Gramatyka z Polski 2050 pytany o Paulinę Matysiak.

– Na razie nigdzie się nie zapisuję. Wiem, że dziennikarze i opinia publiczna bardzo lubią spekulować, nawet na podstawie jednego zdjęcia. (...) Mnie raczej dziwi to, że zdumiewa ludzi, dziennikarzy, komentatorów fakt, iż można ze sobą rozmawiać na tematy tych postulatów, które potrafią łączyć – mówiła w Polsat News Polityka Paulina Matysiak, dopytywana przez prowadzącego, czy "widzi się w Polsce 2050".

"Port Polska" to nadal CPK? Matysiak obnaża kłamstwo Tuska

