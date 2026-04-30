Macierewicz bez immunitetu. W jego obronie stanął jeden poseł rządzącej koalicji

Wniosek poparło 242 posłów, a 208 było przeciw. 9 parlamentarzystów nie głosowało. Z rządzącą koalicją głosowali posłowie Razem oraz 4 posłów niezrzeszonych.

Przeciwko – oprócz PiS i Konfederacji – zagłosował Piotr Zgorzelski z PSL, a także posłowie koła Demokracji Bezpośredniej, Konfederacji Korony Polskiej oraz dwójka posłów niezrzeszonych: Marek Jakubiak i Paulina Matysiak.

Macierewicz i sprawa SKW

Sprawa dotyczy słynnej wypowiedzią Macierewicza, który nazwał kierownictwo SKW "agentami rosyjskimi". Słowa padły 11 września 2025 r. podczas debaty nad informacją o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

– To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r. – mówił Macierewicz.

Poseł PiS podkreślił, że chodzi o osoby, które "współpracowały z rosyjskimi służbami specjalnymi".

Pod koniec stycznia do Sejm wpłynął wniosek prokuratury o pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej. Macierewicz będzie się mierzył z zarzutami znieważenia funkcjonariuszy publicznych z powodu zajmowanych przez nich stanowisk oraz ich pomówienia, co mogło narazić ich na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.

Odebrano immunitety prawicowym posłom

Unijny parlamentarzyści odebrali immunitety Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Były prezes Orlenu ma odpowiedzieć za wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu numeru tygodnika "NIE" o pedofilii w kościele z papieżem Janem Pawłem II na okładce, a także za składanie fałszywych zeznań w sprawie znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem.

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem. Europoseł Konfederacji Tomasz Buczek został pozbawiony immunitetu za naruszenie nietykalności cielesnej jednej z uczestniczek demonstracji.

Jak podkreśla Polskie Radio, Polacy są najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety w tej kadencji PE. Stracili je także Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Michał Dworczyk – wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

