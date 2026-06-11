Kaczyński stawia warunki Tuskowi. "Wtedy jestem gotów rozmawiać"

Premier Donald Tusk zapowiedział powołanie honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego, do którego chce zaprosić wszystkich byłych premierów. Do inicjatywy odniósł się w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS weźmie udział w inicjatywie Tuska?

– Jeżeli pan Tusk coś proponuje, to jest to zwykle bardzo przewrotne i w tym wypadku też jest bardzo przewrotne – powiedział lider największej partii opozycyjnej podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie były premier wskazał warunki.

– Jeżeli powstanie, czy zostanie przywrócona, bo przecież już była, ulica Lecha Kaczyńskiego, jeżeli ludzie, którzy co miesiąc obrażają jego pamięć w sposób haniebny, będą odpowiednio potraktowani, eliminowani, skazani, a pan Tusk się do tego przyczyni (...) to wtedy jestem gotów na ten temat porozmawiać – zaznaczył Kaczyński.

Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. nowego stowarzyszenia polityków PiS

Były wicepremier Jacek Sasin przekazał we wtorek, że politycy PiS założyli w siedzibie ugrupowania nowe stowarzyszenie. Organizacja będzie się nazywać "Po Pierwsze Polska", a on sam będzie jej prezesem. Sasin przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie działań kandydata PiS na premiera, Przemysława Czarnka.

"Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" – napisał na portalu X były minister aktywów państwowych. Jacek Sasin wyjaśnił, że "Po Pierwsze Polska" tworzą parlamentarzyści PiS. "Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100" – czytamy.

Również do tej inicjatywy odniósł się w czwartek Jarosław Kaczyński. – Ja się nie zapiszę do żadnego stowarzyszenia, bo dla mnie tą organizacją, której jestem szefem, jest po prostu partia. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli ten front tworzenia stowarzyszeń będzie narastał, trzeba będzie podjąć decyzje takie już ostateczne – powiedział Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

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