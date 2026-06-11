Sasin założył stowarzyszenie. "Jest pięścią Kaczyńskiego"

Politycy PiS założyli stowarzyszenie o nazwie "Po Pierwsze Polska". Jego prezesem został Jacek Sasin. Były wicepremier wyjaśnił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstawowym celem nowej organizacji jest wspieranie działań kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka. "Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100" – przekazał. Wiceprezesami stowarzyszenia zostali Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Funkcję sekretarza objął Michał Moskal, a skarbnika – Marek Wesoły.

– To drugie płuco Prawa i Sprawiedliwości, zresztą zapowiadaliśmy, że w ten sposób będziemy działać – skomentował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Dwa stowarzyszenia w ramach PiS

Przypomnijmy, że 12 maja oficjalnie zarejestrowano stowarzyszenie "Rozwój Plus", stworzone przez byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego.

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Jacek Sasin wskazał, czym różnią się oba stowarzyszenia. – Przede wszystkim kierunkiem programowym i grupą wyborców, do których chcemy kierować swoją ofertę, swój przekaz i swoją zachętę do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość – powiedział. – Pan premier Morawiecki i jego stowarzyszenie wyraźnie się określili jako taka grupa, która ma bardziej zwracać się do wyborcy centrowego, bardziej liberalnego, wielkomiejskiego, czy do tych wyborców, którzy – powiedzmy – nie są rdzeniem wyborców Prawa i Sprawiedliwości – dodał.

"Narzędzie dla Kaczyńskiego"

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin był pytany, czy powstanie kolejnego stowarzyszenia w PiS nie jest dowodem porażki prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Były wicepremier podkreślił, że jest "wręcz przeciwnie". – Nasze stowarzyszenie jest pięścią Jarosława Kaczyńskiego. To jest narzędzie dla Jarosława Kaczyńskiego do prowadzenia polityki i w żadnym wypadku nie jest kontrze do prezesa – przekonywał. – Jest pięścią do walenia we wszystkie przeszkody, które prowadzą do tego, aby wygrać najbliższe wybory i stworzyć rząd patriotyczny w Polsce – kontynuował.

– Odpowiedzialny lider, który ma wizję, musi też być elastyczny i pan prezes Jarosław Kaczyński po raz kolejny udowodnił, że jest elastyczny, że potrafi partię modelować tak, aby była ona dostosowana do okoliczności, w których się znaleźliśmy – ocenił Sasin.

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