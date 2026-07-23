Sasin o spotkaniu Morawieckiego z Kaczyńskim. "Nie ma z czego rezygnować"

Poseł był pytany w RMF FM o napięcia w partii. – Mam nadzieję, że to spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego, żeby zawrócić z drogi, którą obrał, czyli drogi dekompozycji PiS. Mam nadzieję, że on, jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do stowarzyszenia Rozwój Plus, podejmą właściwą decyzję i do końca dnia wybiorą PiS – przekazał.

Sasin jednoznacznie stwierdził, że Kaczyński nie pójdzie na ustępstwa. – Nie ma z czego rezygnować. Ten komunikat jest bardzo jasny. Nie da się zrezygnować z czegoś, co jeśli zostałoby przyjęte, oznaczałoby dalsze tolerowanie sytuacji, gdy w PiS funkcjonuje odrębne ugrupowanie – mówił.

Kilka osób może opuścić stowarzyszenie Morawieckiego

Poseł stwierdził, że partia wchodzi w decydującą fazę walki o odsunięcie od władzy Donalda Tuska. – Rok w polityce to nie jest dużo. Musimy wszystkie siły skoncentrować na tym. Nie możemy się dłużej zajmować sytuacją wewnętrzną – kontynuował.

Jednocześnie Sasin przekazał, że kilka osób ze stowarzyszenia Rozwój Plus jest gotowych złożyć oświadczenie o pozostaniu w PiS.

– Nikt nikogo nie wyrzuca. Dajemy możliwość wyboru. Nie można być w dwóch partiach jednocześnie. To jest po prostu nigdzie nietolerowane. My też nie jesteśmy gotowi tego tolerować. To sprawia, że mamy kakofoniczny przekaz na zewnątrz. To obniża naszą szansę na sukces – ocenił.

Komunikat po spotkaniu

Komunikat po spotkaniu Kaczyńskiego i Morawieckiego opublikował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" – przekazał.

Bochenek przypomniał również, że czas na złożenie wymaganych oświadczeń obowiązuje do końca dnia. Dodał, że Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny.

Jacek Sasin uczestniczył w spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim.

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