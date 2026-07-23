"Nie ma naszej zgody na lojalki". Mocny sygnał ludzi Morawieckiego po rozmowach z Kaczyńskim

Dokument ukazał się krótko po komunikacie rzecznika PiS Rafała Bochenka, który poinformował, że rozmowy "miały charakter konstruktywny", ale "nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji"

W opublikowanym na X przez Piotra Müllera stanowisku, współpracownicy Mateusza Morawieckiego podkreślają, że nadal liczą na porozumienie z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. "Rozmowy z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim prowadzimy w dobrej wierze i z bardzo dużą wolą porozumienia. Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór" – napisano.

Autorzy dodają, że przedstawili "cały wachlarz propozycji kompromisu". "Wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli, lojalności wobec obozu oraz odpowiedzialności za jego przyszłość" – czytamy.

Obrona Rozwoju Plus

Znaczną część oświadczenia poświęcono stowarzyszeniu Rozwój Plus. "Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby docierać do nowych grup społecznych, odbudowywać zaufanie i wzmacniać całą centroprawicę. Jest gwarancją, że obóz patriotyczny będzie potrafił ponownie stać się szeroką, nowoczesną i zwycięską formacją" – napisano.

Według autorów dokumentu Rozwój Plus jest wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego, ponieważ poszerza jego społeczne zaplecze, przyciąga nowych ludzi, tworzy program i dociera do osób, bez których nie będzie możliwe zwycięstwo centroprawicy.

"Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek"

Autorzy oświadczenia deklarują gotowość do dalszych rozmów, jednocześnie sprzeciwiając się warunkom stawianym przez kierownictwo partii. "Dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji" – napisano. Dodano, że "lojalność udowadnia się wieloletnią pracą, odpowiedzialnością i walką o wspólne zwycięstwo", a dowodem lojalności nie jest dokument podsunięty do podpisu.

W dalszej części podkreślono również, że Polacy oczekują od nas konkretnej oferty programowej, sprawdzonych rozwiązań, ciężkiej pracy oraz wiary w ambitną przyszłość Polski, a nie wewnętrznych sporów, publicznego upokarzania ani prób wypychania ludzi, którzy od lat uczciwie pracują na rzecz naszego środowiska.

Na zakończenie oświadczenia środowisko Morawieckiego ponownie zadeklarowało wolę pozostania w PiS i zakończenia sporu.

Bochenek: Nie ma rozstrzygnięcia

Kilka minut wcześniej komunikat po spotkaniu Kaczyńskiego i Morawieckiego opublikował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" – przekazał.

Bochenek przypomniał również, że czas na złożenie wymaganych oświadczeń obowiązuje do końca dnia. Dodał, że Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny.

Czytaj też:

Co się działo na spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim? Ujawniono kulisy Czytaj też:

Koniec spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim. Jest komunikat PiS Czytaj też:

Müller wskazał "największych intrygantów". Wymienił trzy nazwiska