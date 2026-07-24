Sasin nie wytrzymał po słowach Morawieckiego. "Lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie"

Były premier zarzucił byłemu wicepremierowi zajmowanie się "intrygami" i stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stało się "jedną dużą Solidarną Polską Jacka Sasina". Odpowiedź polityka PiS pojawiła się kilka godzin później we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Morawiecki: Są tacy, którzy zajmują się przede wszystkim intrygami

Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy swojego czwartkowego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Jak relacjonował, spodziewał się rozmowy w cztery oczy z prezesem partii, jednak na miejscu zobaczył również Jacka Sasina. – Mogę tylko powiedzieć, że byłem zdziwiony, że szedłem na rozmowę w cztery oczy, a zobaczyłem tam Jacka Sasina. Nie wiem, jaką rolę odgrywa, ale mam wrażenie, że są osoby, które bardzo ciężko pracują, a są takie, które zajmują się przede wszystkim intrygami – i są w tym naprawdę dobre – powiedział były premier.

Morawiecki przekonywał również, że jeszcze tydzień wcześniej PiS koncentrowało się na krytyce rządu Donalda Tuska. – Raptem tydzień temu PiS było w natarciu (...), nic tylko pokazywać nieudolność tej władzy, a tymczasem jakaś grupa intrygantów idzie na Nowogrodzką, obsiada pana prezesa i stara się go przekonać, że teraz wszystko trzeba zmienić – mówił. Były szef rządu uderzył także bezpośrednio w Jacka Sasina. – Nasza partia stała się taką jedną dużą Solidarną Polską Jacka Sasina. Bardzo wielu ludziom nie odpowiada to – stwierdził.

Ostra odpowiedź Sasina

Na reakcję Jacka Sasina nie trzeba było długo czekać. Były wicepremier opublikował wpis w serwisie X, w którym najpierw odniósł się do słów Morawieckiego o Solidarnej Polsce. "Mateusz, ja nigdy nie byłem ani w Solidarnej Polsce, ani w żadnej innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość" – napisał. Następnie przypomniał polityczną przeszłość byłego premiera. "Ty za to byłeś doradcą Donalda Tuska w czasie, gdy wobec Prawa i Sprawiedliwości rozkręcano przemysł pogardy, a śp. prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany" – czytamy we wpisie.

Sasin zarzucił Morawieckiemu, że obecnie sam stosuje podobne metody wobec własnego środowiska politycznego. "Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną, wąską grupą jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie. Tyle w temacie" – zakończył.

Ultimatum władz PiS

Kilka godzin temu upłynął termin wyznaczony przez kierownictwo PiS dla członków stowarzyszeń działających wewnątrz partii. Zgodnie z zapowiedziami osoby, które nie podpisały deklaracji o rezygnacji z wewnątrzpartyjnych organizacji, mogą zostać usunięte z partii. Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej, że deklaracji nie podpisze. Według medialnych informacji dokumentu nie podpisało około 40 osób związanych z jego środowiskiem.

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