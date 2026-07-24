Koniec ultimatum w PiS. "Nie odchodzę z partii", ale "lojalek nie podpiszę"

Tuż przed upływem terminu, a także już po północy, w serwisie X pojawiła się seria wpisów polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Wszystkie łączy jeden przekaz – deklaracja pozostania w PiS przy jednoczesnym sprzeciwie wobec podpisywania tzw. lojalek.

Müller: Nie odchodzę z PiS

Głos zabrał m.in. europoseł Piotr Müller. – Deklarację przyjęcia do PiS podpisałem wiele lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dla ułatwienia publicznie dalej potwierdzam gotowość pracy dla naszej formacji politycznej. Nie odchodzę z PiS – napisał.

Jednocześnie zaznaczył, że "nie da się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się partii na wyborców". Dodał również, że PiS powinno pozostać otwarte na nowych wyborców i środowiska. – Nasza praca musi uwzględniać prawo do mówienia szczerze, do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii, ale też do otwartości na inne środowiska, które w przyszłości mogłyby ponownie głosować na naszą formację. Zamykanie się w wieży z kości słoniowej to ogromny błąd – napisał.

Anna Kwiecień: Serce mi pęknie

Obszerny wpis zamieściła również poseł Anna Kwiecień. Przekonywała, że stowarzyszenie Rozwój Plus ma służyć docieraniu do nowych grup wyborców. – Stowarzyszenie Rozwój Plus to droga do poznania PiS, droga dla młodych, którzy nie lubią deklarować przynależności do partii, to droga dla przedstawicieli środowisk twórczych, dla różnych grup społecznych, aby na nowo odkryły PiS jako partię nowoczesną, z pomysłem i z polotem – napisała.

Kilkadziesiąt minut przed północą wpis opublikował także Łukasz Schreiber. – Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji Prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu – napisał.

Bochenek: Deklaracji nie złożyła tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego

Nocą wpis zamieściła także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. – Nikt nikogo nie wyrzuca. Każdy sam składając deklarację określa, czy chce być w partii, czy w stowarzyszeniu. I tyle – napisał na X. Dodał, że deklaracji "dotychczas nie złożyła tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego", przypominając, że termin upływa o północy.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim bez przełomu

W czwartek odbyło się trwające ponad trzy godziny spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Po rozmowach Rafał Bochenek poinformował, że miały one "charakter konstruktywny", jednak "nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej". Równolegle środowisko Mateusza Morawieckiego opublikowało obszerne oświadczenie, które zamieścił na platformie X Piotr Müller. Poinformowano w nim, że podczas rozmów przedstawiono Jarosławowi Kaczyńskiemu "21 konkretnych propozycji mechanizmów", które miały zakończyć spór.

W piątek o godz. 12 prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

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