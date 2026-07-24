"Wam kury szczać prowadzać". Krupka bez ogródek do buntowników z PiS

Polityk poparła stanowisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w dosadnych słowach, cytując Józefa Piłsudskiego, skrytykowała działania części działaczy związanych z byłym premierem.

"Trudno, żebym dodała coś więcej"

Krupka rozpoczęła swój wpis od nawiązania do wcześniejszego stanowiska Jarosława Kaczyńskiego. "Trudno, żebym dodała coś więcej do słów Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego" – napisała. Następnie zwróciła się do polityków zaangażowanych w działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. "Rozumiem ambicje i aspiracje moich KOLEŻANEK i KOLEGÓW, którzy postanowili realizować je poprzez stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Ale tym bardziej nie mogę zaakceptować, że mimo wielu szans i wyciągniętych rąk, nie potrafili oni podporządkować się decyzjom władz partii" – stwierdziła.

"Rozbijanie największej partii opozycyjnej"

W dalszej części wpisu wiceprezes PiS napisała, że spór nie dotyczy osobistych ambicji. "Tu nie chodzi o to, kto ma rację, tylko o przyszłość naszej Ojczyzny – którą powinniśmy mieć nie tylko na ustach, ale przede wszystkim w naszych sercach" – podkreśliła. Dodała również: "Rozbijanie największej partii opozycyjnej nie służy Polsce – tylko Donaldowi Tuskowi".

Na zakończenie przywołała słowa przypisywane Józefowi Piłsudskiemu. "Niezależnie od racji, argumentów i żali – mogę tylko przytoczyć słowa wielkiego Polaka: »Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić«". Całość zakończyła zdaniem: "23 lipca 2026 roku – to smutna data w historii Polski".

Nocne deklaracje "harcerzy"

Wpis Anny Krupki pojawił się wśród serii nocnych publikacji polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. O północy minął wyznaczony przez kierownictwo PiS termin na złożenie deklaracji dotyczących przynależności do partii. Europoseł Piotr Müller napisał, że pozostaje członkiem PiS. Jednocześnie zaznaczył, że "nie da się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się partii na wyborców".

Poseł Anna Kwiecień przekonywała natomiast, że stowarzyszenie Rozwój Plus ma być sposobem na dotarcie do nowych środowisk i młodych wyborców. Z kolei Łukasz Schreiber zapewnił, że nikt nie chce odchodzić z partii. "Nikt nie podważa pozycji Prezesa. Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu".

Termin minął o północy

Kilka godzin wcześniej odbyło się ponad trzygodzinne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Po rozmowach Rafał Bochenek poinformował, że miały one "konstruktywny charakter", jednak „nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”.

Środowisko byłego premiera przekazało z kolei, że podczas spotkania przedstawiono prezesowi PiS 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które miały zakończyć spór.

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