Nowe stowarzyszenie polityków PiS. Wybrano prezesa

Sasin przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie działań kandydata PiS na premiera, Przemysława Czarnka.

"Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" – napisał na portalu X były minister aktywów państwowych.

Jacek Sasin wyjaśnił, że "Po Pierwsze Polska" tworzą parlamentarzyści PiS. "Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła już 100" – czytamy.

"Jako członkowie stowarzyszenia deklarujemy pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego lidera, Prezesa Jarosława Kaczyńskiego" – podkreślił parlamentarzysta.

Sasin: "Po Pierwsze Polska" będzie działać wyłącznie w ramach Prawa i Sprawiedliwości

Były wicepremier podkreślił, że "Po Pierwsze Polska" nie będzie działać poza partią. "Stowarzyszenie nie będzie również tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS" – zaznaczył Sasin.

Polityk poinformował, że wybrano zarząd stowarzyszenia, którego został prezesem. "Koleżankom i Kolegom bardzo dziękuję za okazane zaufanie!" – podkreślił.

Wiceprezesami nowego stowarzyszenia zostali Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Funkcję sekretarza objął Michał Moskal, a skarbnika – Marek Wesoły.

"Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska' przedstawimy w najbliższym czasie" – napisał Jacek Sasin.

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