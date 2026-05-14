Nowe informacje o stowarzyszeniu Morawieckiego. "Nie dam się wypchnąć"

Podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego PiS Jarosław Kaczyński miał poinformować, że zwoła spotkanie Komitetu Politycznego partii, który ma potwierdzić, że żadne stowarzyszenia nie mogą działać w ramach ugrupowania.

"Najpierw Kaczyński nie chciał, by Morawiecki stowarzyszenie rozwijał, ale niedługo później zaakceptował fakt, iż powstaje. Na klubie PiS jednak – pod wpływem krytyki stronników Czarnka – oznajmił, że zwoła Komitet Polityczny PiS, który ma potwierdzić, iż żadne stowarzyszenia w ramach PiS działać nie mogą" – relacjonowała Wirtualna Polska. Wyjątkiem ma być OdNowa Marcina Ociepy, którą w partii traktuje się jako think-tank. Ponadto sam Ociepa formalnie do PiS nie należy.

– Stowarzyszenia, które rozbijają jedność, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność. Tylko w ten sposób możemy zmienić zły rząd Donalda Tuska – mówił podczas czwartkowej konferencji w Sejmie przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Stowarzyszenie Morawieckiego zarejestrowane

Tymczasem Mateusz Morawiecki poinformował, że przedwczoraj (tj. 12 maja) zostało zarejestrowane stworzone przez niego Stowarzyszenie Rozwój Plus. – Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi, pogłębiali prace, które już się do tej pory toczą. Idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe PiS. Widzę tu kompatybilność naszych działań z szeroko rozumianym obozem patriotycznym – stwierdził na konferencji prasowej.

Morawiecki przekonywał, że jego celem jest poszerzenie elektoratu, a istnienie dwóch frakcji w PiS, które Jarosław Kaczyński określił niedawno mianem "dwóch płuc", jest "ważne, by osiągnąć sukces".

– Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, będzie wspierał PiS i nie dam się wypchnąć z partii – zadeklarował stanowczo były premier. – Na pewno nie wyjdę z PiS. To jest moja partia – podkreślił.

Czytaj też:

PiS coraz bliżej rozpadu? Kaczyński "był w szoku" po słowach MorawieckiegoCzytaj też:

Sygnał dla Morawieckiego. Chodzi o jego stowarzyszenie