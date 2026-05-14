CMWP SDP objęło monitoringiem odwołanie prof. Szymanowskiego

Postępowanie dotyczy zarówno zasadności jego odwołania, jak i roszczenia o odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł wraz z odsetkami. Były dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej kwestionuje m.in. tryb swojego nagłego odwołania, punktując liczne uchybienia po stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prof. Szymanowski podkreślał w sądzie, że sposób jego odwołania był bezprecedensowy. – Jeszcze nigdy nie spotkałem się z taką procedurą odwołania i przekazania obowiązków – mówił. Prof. Szymanowski zaznaczył, nie doszło do żadnego formalnego przekazania zarządzania instytutem – Żadnego przekazania obowiązków, żadnego protokołu zdawczo-odbiorczego – wskazywał.

Były dyrektor szczegółowo opisał również moment, w którym dowiedział się o decyzji. Jak wskazał, nastąpiło to w trakcie przygotowań do wyjazdu służbowego. – Najpierw telefon, że mam się stawić w KPRM, a chwilę później e-mail z odwołaniem – relacjonował, podkreślając nagłość sytuacji i brak wcześniejszych sygnałów, że taka decyzja w ogóle była planowana.

CMWP SDP obejmuje monitoringiem

W związku z odwołaniem od wypowiedzenia umowy wniesionym przez prof. Macieja Szymanowskiego przeciwko Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadomiło sąd o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela w zakresie wolności słowa.

W ocenie CMWP sprawa dotyczy nie tylko indywidualnego stosunku pracy, lecz dotyka szerszego zagadnienia z dziedziny prawa konstytucyjnego, a mianowicie kwestii dokonywania przez organy władzy publicznej czynności prawnych z naruszeniem ustawowo określonych przesłanek i trybu ich dokonania, co wymaga oceny pod kątem przestrzegania zasady praworządności wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. CMWP jest zatem uprawnione do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie, nawet jeśli jej przedmiot wykracza poza typową problematykę wolności słowa, bowiem zaistniała sytuacja stanowi zagrożenie dla praw

obywatelskich, a nadto dotyczy istotnych dóbr rangi konstytucyjnej, które podlegają ochronie prawnej w interesie publicznym i społecznym.

Według oceny CMWP w niniejszym postępowaniu zachodzi zagrożenie naruszenia praw prof. Macieja Szymanowskiego. W związku z powyższym CMWP podjęło monitoring sprawy w ramach przepisów prawa, co jest uzasadnione celami realizowanymi przez Centrum oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności.