Afera po głośnej imprezie w Wilanowie. Planowane są kolejne wydarzenia

W sobotę (9 maja) w Warszawie odbyła się impreza techno Circoloco, która wywołała ogromne kontrowersje ze względu na swoją lokalizację. Wydarzenie, w którym licznie wzięli udział różnego rodzaju celebryci i influencerzy, miało miejsce w pobliżu Pałacu w Wilanowie oraz rezerwatu przyrody Marysin. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia przedstawiające zniszczony teren. Tańce odbywały się m.in. na trawnikach.

"Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" – ogłosiła w czwartek (14 maja) na platformie X minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Jaskanis kierował placówką przez 21 lat.

Kolejne imprezy pod patronatem Trzaskowskiego

Tymczasem działacze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze alarmują, że organizator imprezy Circoloco, czyli agencja Awake Events, chce zorganizować kolejne wydarzenia – tym razem w Łazienkach Królewskich oraz na Agrykoli. Przedsięwzięcia mają mieć honorowy patronat prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

"Na dzisiejszej radzie miasta po pytaniu naszego radnego Jana Mencwela miasto przyznało, że Awake Events – organizator niesławnego Circoloco w Pałacu Wilanów – chce zrobić jeszcze dwie imprezy, w Łazienkach Królewskich i na Agrykoli! Obie mają honorowy patronat prezydenta miasta! Halo! Czy leci z nami pilot? Czy Rafał Trzaskowski znów będzie umywał ręce i odbierał patronat za pięć dwunasta?" – napisali aktywiści w mediach społecznościowych.

"Będą kolejne dwie imprezy Awake Events w zabytkowych parkach: Łazienki i Agrykola. Obydwie mają przyznany patronat honorowy prezydenta Rafała Trzaskowskiego! Podejście władz Warszawy: na kolanach przed milionerami, a jak cię uderzą w twarz, to nadstaw drugi policzek..." – skomentował stołeczny radny Jan Mencwel.

