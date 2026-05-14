Trzaskowski osobiście wręczył pierwszą "transkrypcję". "Zostaniecie rozliczeni"

Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu "małżeństwa" pary jednopłciowej – ogłosił w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Transkrypcja sporządzona i osobiście wręczona. Pierwsza w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią" – przekazał niebawem w swoich mediach społecznościowych.

Zachwytu z ruchu prezydenta Warszawy nie krył europoseł Michał Szczerba. "Warszawa dała przykład. Jest realizacja wyroków sądów europejskich i polskich. Czas na ustawowe rozwiązania. Każda i każdy ma prawo do godności, równości i szczęścia!" – skomentował.

twitter

Pod postem ukazało się wiele krytycznych komentarzy. Internauci podkreślali, że taka "transkrypcja" nie ma żadnej mocy prawnej. Chodzi o jej ewidentną sprzeczność z artykułem 18 Konstytucji. Głos zabrał m.in. poseł KKP Włodzimierz Skalik

"Wbrew konstytucji, absolutnie poza prawem"

."Hańba wam! Wbrew konstytucji, wbrew ustawom, absolutnie poza prawem. Bardziej cenicie zagraniczne, obce nam sądy niż własne. Kiedyś nazywano to Targowicą, dziś jesteście jej kolejnym wcieleniem – euroksowieciarzami z Platformy Obywatelskiej. Zostaniecie za to rozliczeni…" – czytamy we wpisie wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej.

"Mogą prowadzić do komisarycznego zarządu"

Z kolei mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris zwrócił uwagę na element istotny dla samorządowców.

"Bezprawne «transkrypcje» w aktach stanu cywilnego. Dokonywane pospiesznie, przed rozstrzygnięciem TK, pod dyktando polityczne i bez względu na Konstytucję mogą prowadzić do komisarycznego zarządu już za rok. Bo ktoś będzie musiał uporządkować ten bałagan w papierach. Oczywiście po wezwaniu do natychmiastowego usunięcia bezprawnych wpisów. Ale i wtedy przestępstwo będzie musiało być rozliczone wobec odpowiedzialnych" – napisał.

Rząd Tuska zmienia wzory aktu małżeństwa. Gawkowski: Transkrypcja w każdym urzędzie

"Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary" – przekazał za pośrednictwem platformy w środę X wiceszef rządu Krzysztof Gawkowski.

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety czy mężczyzny i mężczyzny" – czytamy dalej we wpisie Gawkowskiego.

"Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski" – wyraził swoją opinię polityk Lewicy.

Czytaj też:

Opinia prawna: Konstytucja nie pozwala na transkrypcję "małżeństw jednopłciowych"Czytaj też:

Bosak: Polska powinna to po prostu zignorowaćCzytaj też:

Zagraniczny Trybunał wydał Polsce nakaz. "Bezstronność tej instytucji jest zerowa"