"Sąd nakazuje urzędnikom złamanie prawa". Godek zapowiada działania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch kobiet zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. WSA uchylił tym samym decyzję o odmowie tego wpisu wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i wojewodę lubelskiego.

Oznacza to, że transkrypcja aktu małżeństwa ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym przesądza Konstytucja RP w artykule 18.

Akt zawarty w Portugalii ma być zapisany w Polsce jako "małżeństwo"

WSA w Lublinie podjął taką decyzję po rozpatrzeniu we wtorek skargi dwóch kobiet, którym odmówiono transkrypcji aktu ich aktu małżeństwa, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Termin jaki otrzymał urząd wynosi 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co stanie się po uprawomocnieniu się wyroku.

Fundacja: Po dokonaniu transkrypcji sprawa trafi do organów ścigania

Fundacja Życie i Rodzina zapowiedziała, że skieruje sprawę na drogę prawną. Informując o tym, członek zarządu Fundacji Kaja Godek napisała na platformie X: "Sąd nakazuje urzędnikom złamanie prawa. Urzędnik, który podpisze taki akt, złamie konstytucję oraz poświadczy nieprawdę – wpisując 1 z kobiet w rubrykę «dane mężczyzny»".

"Natychmiast po dokonaniu takiej transkrypcji Fundacja Życie I Rodzina złoży do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa" – wskazała Godek.

TSUE kazał Polsce uznawać "małżeństwa tej samej płci”" zawarte na terenie UE

Sąd w Lublinie przy wydaniu orzeczenia powoływał się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w marcu podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość.

Po decyzji NSA z marca, politycy PiS i Konfederacji także podkreślali, że transkrypcja takiego związku na terytorium Polski stanowić będzie złamanie Konstytucji. Z kolei przedstawiciele Lewicy nie kryli, że to dopiero początek.

