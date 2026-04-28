Polski sąd nakazał USC uznanie "małżeństwa" dwóch kobiet

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił tym samym decyzję o odmowie tego wpisu wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego i wojewodę lubelskiego.

Oznacza to, że transkrypcja aktu małżeństwa z innego państwa unijnego ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym przesądza Konstytucja RP w artykule 18.

WSA w Lublinie rozpatrywał we wtorek skargę dwóch kobiet, którym odmówiono transkrypcji aktu ich aktu małżeństwa, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Urząd ma wpisać do rejestru "małżeństwo jednopłciowe"

Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Termin jaki otrzymał urząd wynosi 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co stanie się po uprawomocnieniu się wyroku.

W październiku 2023 roku kierownik USC w Lublinie odmówił wpisania aktu ślubu do krajowych ksiąg stanu cywilnego. Decyzję tę kobiety zaskarżyły do wojewody lubelskiego, który 6 grudnia 2023 r. utrzymał ją w mocy. Wówczas kobiety złożyły skargę do sądu administracyjnego.

TSUE kazał Polsce uznawać "małżeństwa tej samej płci" zawarte na terenie UE

Sąd w Lublinie przy wydaniu orzeczenia powoływał się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość.

