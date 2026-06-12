"Miałem z nim szereg sporów". Przydacz o szefie MSZ z czasów PiS

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ostro skrytykował działania prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rozważanym odebraniem prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. – Myślę, że jest to jednak duża porażka – i prestiżowa, i taka faktyczna – prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział szef MSZ w rządzie PiS. W jego ocenie, wszczynanie procedury odebrania Orderu Orła Białego nie przynosi Polsce żadnych korzyści. – Prezydent nic nie uzyskał, a straciliśmy jako Polska bardzo dużo prestiżowo na tej całej sprawie. Został dobrany nieadekwatny instrument do zajmowania się tą sprawą – stwierdził.

Jednocześnie Czaputowicz podkreślił, że nie akceptuje decyzji Zełenskiego o przyznaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA".

Przydacz o słowach Czaputowicza: Bardzo daleko idący język

– Pamiętam Jacka Czaputowicza, bo współpracowaliśmy razem w ramach MSZ-u. Raz, że dzisiaj jest poza polityką, więc patrzę na to trochę inaczej, ale to już bardzo daleko idący język – skomentował w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak stwierdził, Czaputowicz "zawsze był politykiem bardzo mocno proukraińskim". – Sam miałem z nim szereg sporów. On chciał bardzo mocno otwierać się na Ukrainę, a ja mówiłem, że musimy jednak myśleć o interesie Polski w tym wszystkim. Być może czas emerytury jeszcze pogłębił w nim tę proukraińskość – ocenił prezydencki minister.

Co dalej z Orderem Orła Białego Zełenskiego?

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że członkowie kapituły przedstawili swoją opinię Karolowi Nawrockiemu. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – przekazał.

– Czekamy na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Jestem przekonany, że prezydent Ukrainy nie zmieni swojej decyzji, ale czekamy na ruch z jego strony – mówił w piątek w Republice rzecznik głowy państwa.

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