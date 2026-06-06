Odbiorą Zełenskiemu kolejny order? "Nie zasługuje"

"W imieniu grupy kilkudziesięciu posłów zwróciłam się dzisiaj do Roberty Metsoli, Przewodniczącej PE, z wnioskiem o odebranie wyróżnienia Europejski Order Zasługi, nadanego 19 maja 2026 r. prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu" – przekazała za pośrednictwem serwisu X eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka.

Pod wnioskiem podpisali się m.in.: Beata Szydło, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Tobiasz Bocheński i Grzegorz Braun, a także europarlamentarzyści z innych krajów.

Inicjatywa, o której poinformowała Bryłka, ma związek z decyzjami Zełenskiego, "publicznie honorującymi i gloryfikującymi zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię (UPA), formację odpowiedzialną za masowe zbrodnie ludobójstwa na ludności cywilnej dokonane na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej".

"Nie da się tego pogodzić"

"Prezydent Zełenski otrzymał z rąk Parlamentu Europejskiego Europejski Order Zasługi w związku z »wyjątkowym wkładem w integrację europejską i wartości europejskie« oraz za »propagowanie i obronę wartości zapisanych w Traktatach«. Nie da się pogodzić wartości europejskich z gloryfikowaniem ludobójstwa i czystek etnicznych. Nie można budować tożsamości własnego państwa i społeczeństwa na tak potwornej zbrodni" – zauważyła Anna Bryłka.

"Prezydent Zełenski – jako odpowiedzialny za nadanie jednostce wojskowej imienia »Bohaterów UPA« – nie zasługuje na ten Order i powinien zostać go pozbawiony. Czekam na reakcję przewodniczącej Metsoli" – dodała europoseł Konfederacji.

Europejski Order Zasługi to najwyższe odznaczenie Unii Europejskiej, ustanowione w maju 2025 r. przez Prezydium Parlamentu Europejskiego. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które "wniosły wybitny wkład w integrację europejską, propagowanie demokracji oraz obronę wartości UE".

W maju odznaczenia odebrali m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Odebranie orderu Zełenskiemu

Przypomnijmy, że po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Nawrocki.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

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