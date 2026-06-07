Współczesna dulszczyzna
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Opinie
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Współczesna dulszczyzna

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Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie
Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie Źródło: Wikimedia Commons / Jlascar / CC BY-SA 3.0
Kulturowa mieszczańskość Krakowa stanowi podatny grunt do postaw filisterskich. Niegdyś korespondowały one ze światopoglądowym konserwatyzmem, dziś się łączą z ideą postępu.

Referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego wywołało emocje ogólnopolskie. Nic dziwnego. Chodziło bądź co bądź o to, żeby usunąć ze stanowiska polityka Koalicji Obywatelskiej – głównej partii koalicji rządowej.

Zwolennicy Miszalskiego nawoływali do bojkotu referendum. Robili to nie tylko politycy, lecz także związani z Krakowem ludzie kultury. Głos zabrała m.in. prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, historyk sztuki, scenograf, aktorka, wdowa po Andrzeju Wajdzie. Żeby dotrzeć z przekazem do młodych Krakowian, nie zawahała się ona użyć kolokwializmu: „[…] nie idźcie na to referendum. Mówiąc językiem młodzieżowym: olejcie to”. Tym samym 96-letnia kustoszka pamięci o wielkim reżyserze uruchomiła skojarzenia z jednym wydarzeniem. Chodzi o porażkę Bronisława Komorowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich w roku 2015.

Media społecznościowe obiegło pamiętne zdjęcie państwa Wajdów z wieczoru wyborczego organizowanego przez sztab ubiegającego się wtedy o reelekcję ówczesnego prezydenta. Przedstawia ono ich w sytuacji, w której wiadomość o tym, że Komorowski przegrał, przyjmują z konsternacją.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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