Odsłonięto tablicę pamiątkową sierż. Mateusza Sitka

Mszy św. w kościele parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie przewodniczyli biskup łomżyński Janusz Stepnowski oraz biskup polowy Wiesław Lechowicz. W modlitwie uczestniczyli rodzina, przyjaciele i znajomi śp. sierż. Mateusza Sitka, przedstawiciele Wojska Polskiego, samorządowcy i mieszkańcy Wyszkowa. Obecni byli m.in. gen. bryg. Mariusz Kubarek, zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON, gen. bryg. Artur Kozłowski, szef Zarządu Operacyjnego i zastępca szefa sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z dowódcą płk. Renartem Skrzypczakiem. Liturgii towarzyszyła kompania reprezentacyjna i sztandar 1WBPanc.

W homilii bp Lechowicz nawiązał do obchodzonej w Kościele uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przywołał słowa Jezusa skierowane do św. Małgorzaty Marii Alacoque: "Chcę sprawić, abyś czytała w księdze życia, gdzie jest zawarta nauka miłości". Zachęcał do odczytywania Ewangelii przez pryzmat "słów, gestów i czynów" Chrystusa.

Modlitwa i odsłonięcie tablicy

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Jezus zawsze wychodził naprzeciw człowieka. – Był blisko ludzi: nauczał ich, uzdrawiał, podnosił na duchu, przebaczał, oświecał, przemieniał – wymieniał hierarcha. Przypomniał postacie z Ewangelii, które doświadczyły tej miłości, m.in. celnika Mateusza, Samarytankę, Nikodema, kobietę cudzołożną, niewidomego przy drodze, kobietę cierpiącą na krwotok, dowódcę kohorty żołnierzy i dobrego łotra.

Bp Lechowicz zaznaczył, że udział we Mszy św. za zmarłego żołnierza jest znakiem braterskiej miłości. – Nade wszystko chcemy naszego zmarłego brata powierzyć po raz kolejny Jezusowi miłosiernemu z prostą, ale jakże skuteczną modlitwą: "Jezu, ufam Tobie" – podkreślił.

Hierarcha przypomniał, że śmierć żołnierza była wielką tragedią, ale wywołała też falę modlitwy i solidarności. – Módlmy się dzisiaj, by ta fala nie opadała z czasem. By ona nas unosiła do czynów płynących z serca miłującego Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Na wzór Najświętszego Serca Jezusa, któremu zawierzamy czyste i miłujące, biało-czerwone serce śp. Mateusza – zakończył.

Po Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik", gdzie odsłonięto tablicę poświęconą śp. sierż. Mateuszowi Sitkowi. List wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał gen. bryg. Mariusz Kubarek. Biskup polowy Wiesław Lechowicz pobłogosławił tablicę, a następnie złożono przed nią kwiaty.

Sierż. Mateusz Sitek zmarł 6 czerwca 2024 r. po ataku na granicy z Białorusią. Do zdarzenia doszło 28 maja 2024 r. w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej został ugodzony podczas próby powstrzymania imigranta przed nielegalnym przekroczeniem granicy. Decyzją szefa MON został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

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