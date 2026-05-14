Pierwsza "transkrypcja" w Polsce. Adwokat przypomina: Skutek prawny jest żaden

Adwokat Magdalena Majkowska, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej i członek zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podkreśliła, że ogłoszona przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "transkrypcja" aktu "małżeństwa" jednopłciowego na gruncie prawa polskiego nie wywołuje żadnego skutku prawnego.

Trzaskowski ogłosił "transkrypcję". Adwokat Majkowska: Skutek prawny żaden

"Warszawa ogłosiła dokonanie pierwszej w Polsce transkrypcji aktu «małżeństwa» osób tej samej płci – wyprzedzając nawet zapowiadane przez rząd bezprawne rozporządzenie «zmieniające» definicję małżeństwa" – napisała znana prawnik na swoim kanale w social mediach.

"Zignorowano, że organy władzy publicznej działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa" – wskazała. "Skutek prawny tej transkrypcji? Żaden" – dodała.

Art. 18 Konstytucji jednoznacznie definiuje małżeństwo

Majkowska podkreśliła, że osoby nie staną się małżonkami w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ani nie nabędą one żadnych praw małżeńskich.

"To nie postęp – to zamach na hierarchię źródeł prawa. Art. 18 Konstytucji RP jest jednoznaczny: małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Ani bezprawna decyzja urzędnika, ani rozporządzenie – akt najniższej rangi w systemie prawa – tego nie zmienią" – przypomniała.

TSUE kazał Polce dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

W listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość. Transkrypcja aktu małżeństwa z innego państwa unijnego ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym wyraźnie przesądza Konstytucja RP we wspomnianym artykule 18.

W związku z nakazem TSUE 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą.

Niedługo później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Termin jaki otrzymał urząd wynosi 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co stanie się po uprawomocnieniu się wyroku.

Opinia prawna: Konstytucja nie pozwala na transkrypcję "małżeństw jednopłciowych"

Skąd nagłe przyspieszenie ws. "małżeństw" LGBT? "Tusk potrzebował przykryć blamaż"