TSUE kazał Polsce uznawać "małżeństwa" jednopłciowe. Gawkowski: Transkrypcja w każdym USC
Udostępnij8 Skomentuj
Kraj

TSUE kazał Polsce uznawać "małżeństwa" jednopłciowe. Gawkowski: Transkrypcja w każdym USC

Dodano: 
Premier Donald Tusk (L) i wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Premier Donald Tusk (L) i wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski triumfuje. Polityk Lewicy pochwalił się, że podpisał rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństwa.

"Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary" – przekazał za pośrednictwem platformy X wiceszef rządu.

Rząd Tuska zmienia wzory aktu małżeństwa. Gawkowski: Transkrypcja w każdym urzędzie

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety czy mężczyzny i mężczyzny" – czytamy dalej we wpisie Gawkowskiego.

"Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski" – wyraził swoją opinię polityk Lewicy.

twitter

TSUE kazał Polce dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

W listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość. Transkrypcja aktu małżeństwa z innego państwa unijnego ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym wyraźnie przesądza Konstytucja RP w artykule 18.

W związku z nakazem TSUE 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą.

Niedługo później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Termin jaki otrzymał urząd wynosi 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co stanie się po uprawomocnieniu się wyroku.

Czytaj też:
Zagraniczny Trybunał wydał Polsce nakaz. "Bezstronność tej instytucji jest zerowa"Czytaj też:
Bosak: Polska powinna to po prostu zignorowaćCzytaj też:
Tzw. małżeństwa jednopłciowe. Trzaskowski ogłosił decyzję

Źródło: X / DoRzeczy.pl
Czytaj także