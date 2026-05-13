TSUE kazał Polsce uznawać "małżeństwa" jednopłciowe. Gawkowski: Transkrypcja w każdym USC

"Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary" – przekazał za pośrednictwem platformy X wiceszef rządu.

Rząd Tuska zmienia wzory aktu małżeństwa. Gawkowski: Transkrypcja w każdym urzędzie

"Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety czy mężczyzny i mężczyzny" – czytamy dalej we wpisie Gawkowskiego.

"Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski" – wyraził swoją opinię polityk Lewicy.

twitter

TSUE kazał Polce dokonywać transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

W listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość. Transkrypcja aktu małżeństwa z innego państwa unijnego ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym wyraźnie przesądza Konstytucja RP w artykule 18.

W związku z nakazem TSUE 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą.

Niedługo później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu ślubu dwóch kobiet zawartego w innym państwie Unii Europejskiej. Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 r. w Portugalii. Termin jaki otrzymał urząd wynosi 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co stanie się po uprawomocnieniu się wyroku.

Czytaj też:

Zagraniczny Trybunał wydał Polsce nakaz. "Bezstronność tej instytucji jest zerowa"Czytaj też:

Bosak: Polska powinna to po prostu zignorowaćCzytaj też:

Tzw. małżeństwa jednopłciowe. Trzaskowski ogłosił decyzję