Wicepremier forsuje nowe wzory aktów małżeństwa w urzędach

"Dziś ważne spotkanie z przedstawicielami Miasta st. Warszawy w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Wyrok TSUE i wyrok NSA muszą być wykonane." – przekazał minister cyfryzacji i wiceszef rządu.

Gawkowski: Nowe wzory aktów małżeństwa

"Robimy pierwszy krok – pokazujemy jak technicznie wykonać wyrok NSA, do czego zobowiązany jest Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie" – wskazał polityk.

"Drugi, ważniejszy krok do wykonania, to zmiana rozporządzenia z nowymi wzorami aktów małżeństwa, która umożliwia systemowe wykonanie wyroku TSUE i realizację transkrypcji wszystkim urzędom stanu cywilnego w Polsce w sposób nie budzący wątpliwości oraz zapewniających godność człowieka" – przekazał Gawkowski.

Orzeczenie TSUE ws. transkrypcji i nakazy polskich sądów

W listopadzie 2025 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uwzględniać tzw. małżeństwo jednopłciowe jako legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, w którym przepisy przewidują taką możliwość. Transkrypcja aktu małżeństwa z innego państwa unijnego ma być dokonana mimo tego, że prawo polskie nie uznaje "małżeństw" osób tej samej płci, o czym wyraźnie przesądza Konstytucja RP w artykule 18.

W związku z nakazem TSUE 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą. Realizacja wciąż jednak nie doszła do skutku, co spowodowało krytykę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ze strony środowisk skrajnie lewicowych.

Ugrupowanie to naciska, by urzędy jak najszybciej wprowadziły możliwość transkrypcji "małżeństw jednopłciowych".

"Sąd nakazuje urzędnikom złamanie prawa". Godek zapowiada działania

Zagraniczny Trybunał wydał Polsce nakaz. "Bezstronność tej instytucji jest zerowa"