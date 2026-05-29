Ciemne chmury nad Kierwińskim. Polacy ocenili jego pracę

"Jak oceniasz Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA?" – zapytała pracownia SW Research na zlecenie Onetu. 26,3 proc. ankietowanych stwierdziło, że ocenia pracę Kierwińskiego jako szefa MSWiA pozytywnie. Przeciwnego zdania jest niewiele więcej, bo 29,1 proc. badanych. Największy odsetek ankietowanych – 44,7 proc. – wskazał odpowiedź "nie mam zdania".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 26–27 maja 2026 r. metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

"Kompletna nieudolność". Wkrótce wniosek o dymisję Kierwińskiego

Najpóźniej w przyszłym tygodniu PiS ma złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Poseł PiS Krzysztof Szczucki powiedział RMF FM, że partia ma wobec ministra dwa, konkretne zarzuty.

Szczucki zaznacza, że wniosek jest już prawie gotowy. Jakie argumenty się w nim znajdą? – Kompletna nieudolność, jeżeli chodzi o nadzór nad służbami w sprawach tych fałszywych alarmów. To jest jedna rzecz. Druga to transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą, która w sposób, w jaki została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. Nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji i to wszyscy fachowcy mówią, że to jest niezgodne z artykułem osiemnastym – słyszymy od polityka prawicy, który podkreśla, że wniosek lada chwila zostanie złożony u marszałka Sejmu. Myślę, że stanie się to na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu. To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek – wskazuje Szczucki.

