Braun z pytaniami do Domańskiego. Chodzi o kary w systemie SENT

Rzecz dotyczy rozszerzenia Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) oraz wysokich kar ryczałtowych, które jeszcze bardziej utrudniają działalność polskim przedsiębiorcom.

Braun pisze do Domańskiego ws. SENT

"W imieniu tysięcy drobnych handlarzy, mikroprzedsiębiorców i jednoosobowych firm transportowych, które codziennie walczą o przetrwanie na rynku, zwracam się z zapytaniem w sprawie funkcjonowania Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT)" – czytamy w piśmie skierowanym przez Brauna do Domańskiego.

"Rozszerzenie SENT od 17 marca 2026 r. na odzież, obuwie i inne towary codziennego użytku oraz utrzymujące się absurdalnie wysokie kary ryczałtowe w praktyce uderzają nie w mafię paliwową czy tytoniową, lecz w zwykłych Polaków: handlarzy odzieżą, dostawców oleju opałowego dla domów jednorodzinnych, rolników przewożących niewielkie ilości towarów oraz małych przewoźników busami. System, który miał walczyć z szarą strefą, w rzeczywistości likwiduje drobną konkurencję na rzecz dużych firm i korporacji transportowych, które bez problemu radzą sobie z wymaganiami prawnymi tego typu oraz kosztami" – napisał prezes Konfederacji Korony Polskiej.

"W związku z powyższym, zwracam się do Pana z następującymi pytaniami" – przekazał Braun. Pytań do ministra jest osiem.

1. Ile kontroli SENT przeprowadzono i jaką kwotę kar łącznie nałożono w okresie od 17 marca 2026 r. do dnia dzisiejszego, z rozróżnieniem na:

mikroprzedsiębiorstwa,

małe przedsiębiorstwa,

średnie przedsiębiorstwa,

duże przedsiębiorstwa?

2. Dlaczego resort nie wprowadził realnych progów zwalniających z obowiązku SENT dla niewielkich ilości towarów przewożonych do tej pory przez drobnych handlarzy i rolników, np. przewóz towaru w handlu obwoźnym lub oleju opałowego w ilości powyżej 100 litrów?

3. Dobre prawo powinno wynikać z dobrego obyczaju, w przeciwnym razie może być to prawo zwyczajnie opresyjne. Czy w takich systemach jak SENT dostrzega Pan postępujący proces powszechnej inwigilacji przedsiębiorczych obywateli, utrudnianie działalności gospodarczej, lub nadużywania prawa do zatrzymywania, kontrolowania i karania obywateli za zwyczajne do tej pory czynności?

4. Czy ma Pan świadomość, że takimi działaniami prowadzi Pan do rugowania drobnych polskich przedsiębiorców z rynku, na korzyść dużych, często międzynarodowych firm?

5. Czy Pan wie, że system SENT wymaga ważenia każdej sztuki odzieży przed i po zakończeniu sprzedaży na bazarze, również w sytuacji odwiedzenia kilku lokalizacji jednego dnia przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem obwoźnym?

6. Czy Pan zdaje sobie sprawę, że drobny przedsiębiorca nie może zmienić trasy przejazdu, na przykład w celu załatwienia prywatnej lub pilnej sprawy, której wcześniej nie przewidział "po trasie", pod groźbą kary? Czy Pan ma świadomość jak bardzo ogranicza to wolność obywatela i jego konstytucyjne prawo do swobodnego poruszania się po terytorium RP?

7. Czy Pana zdaniem cel fiskalny uzasadnia wymuszanie tak dużej uciążliwości dla przedsiębiorczych Polaków i narażanie ich na kary z powodów, które wcześniej nie istniały?

8. Jakie konkretne działania, z podaniem orientacyjnych dat, planuje Pan podjąć, aby znieść kary dla drobnych przewoźników, wynikające z systemu SENT?

Pismo podpisane przez lidera KKP datowane jest na 12 maja 2026 r. Treść pisma udostępniono na profilu ugrupowania.

Czytaj też:

Rząd przedłuża pakiet Ceny Paliwa Niżej. Domański podał terminCzytaj też:

Minister mówi, że wiatraki będą "fundamentem". Połączyła je z Ziobrą