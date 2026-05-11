Minister mówi, że wiatraki będą "fundamentem". Połączyła je z Ziobrą

Energetyka bazująca na wiatrakach jest na obecnym etapie forsowana przez Komisję Europejską. Gremium formalnie kierujące Unią Europejską nakazało państwom członkowskim wycofywanie ze swoich systemów energetycznych źródeł energii opartych o paliwa kopalne. Polscy politycy słuchają się, stopniowo likwidują górnictwo, opodatkowują energię z paliw kopalnych i jednocześnie dopłacają do tzw. "taniej", "czystej" energii, czyli wiatraków i fotowoltaiki. Celem Komisji Europejskiej jest tzw. neutralność klimatyczna Europy do roku 2050.

Polska polityk przekazała nowe informacje na temat przedsięwzięcia Baltica 2, czyli morskiej farmy wiatrowej, która ma powstać na Morzu Bałtyckim mniej więcej na wysokości Ustki oraz Łeby i zapewnić części Polski energię.

Hennig-Kloska: Wiatraki fundamentem polskiej energetyki

"Morskie farmy wiatrowe staną się niebawem fundamentem, nie tylko polskiej energetyki, ale także naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa energetycznego. To nasza droga do uniezależnienia się od importowany paliw kopalnych. Pracujemy, by kolejne pokolenia nie musiały z przerażeniem patrzeć na ceny gazu czy baryłki ropy na światowych giełdach i myśleć, która cieśnina w kolejnym miesiącu zostanie zablokowana" – czytamy w poście opublikowanym w poniedziałek przez Hennig-Kloskę.

Minister poinformowała, że właśnie w poniedziałek rozpoczęto prace w morskiej części drugiej polskiej farmy wiatrowej – Baltica 2. Jak podkreśliła, jest to "gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne – instalacja 107 turbin na pełnym morzu o mocy 1,5 GW. Już w przyszłym roku popłynie z nich energia dla 2,5 miliona polskich domów. To nie pierwsza, ale największa polska instalacja offshore".

Minister zachwala inwestycję i atakuje Ziobrę

Hennig-Kloska zachwalała projekt jako opłacalny i korzystny dla środowiska. "W tym projekcie stosujemy najnowsze standardy ochrony środowiska, od kurtyn bąbelkowych, po monitoring ssaków morskich, bo offshore to korzyści ekonomiczne, ekologiczne i większe bezpieczeństwo energetyczne Polski" – napisała poseł z klubu Centrum, a wcześniej Polski 2050.

"Na zdjęciu trzymam kapsułę czasu, którą zakopaliśmy jako symbol tej inwestycji. Znalazła się w niej m. in. gazeta z dziś, która opisuje także ucieczkę Pana Ziobry do USA. Za sto lat, kolejne pokolenia, przeczytają więc o rozpoczęciu gigantycznej inwestycji w polskiej strefie Morza Bałtyckiego i spektakularnej ucieczce przez ocean ministra sprawiedliwości, który za wszelką cenę próbuje uniknąć sprawiedliwości. Kapsuła to nie papieros, to miniaturka monopalu czyli fundamentu morskiego wiatraka. Ta część wbijana jest w dno na głębokość nawet 30-40 metrów" – napisała Hennig-Kloska.

