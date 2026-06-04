Co Niemcom spędza sen z powiek? Duża zmiana w podejściu do migracji

Według najnowszego sondażu Instytutu Infratest dimap przeprowadzonego dla niemieckiej telewizji ARD, najważniejszym problemem wskazywanym obecnie przez mieszkańców Niemiec pozostaje sytuacja gospodarcza. Na kwestie związane z gospodarką wskazało 27 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z listopada 2025 roku.

Drugim najczęściej wymienianym problemem jest migracja i napływ uchodźców. Za jedno z dwóch najważniejszych wyzwań dla kraju uznało ją 21 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim sondażem odsetek ten zmniejszył się jednak aż o 11 punktów procentowych.

Na trzecim miejscu znalazły się kwestie związane z nierównościami społecznymi, ubóstwem oraz systemem świadczeń socjalnych (Bürgergeld), wskazane przez 18 proc. respondentów. Wynik ten pozostał bez zmian względem poprzedniego badania.

Emerytury, edukacja i klimat

Kolejne miejsca zajęły: system emerytalny i zabezpieczenie na starość (12 proc.), edukacja i szkolnictwo (11 proc.) oraz ochrona środowiska i zmiany klimatu (10 proc.). W przypadku emerytur i edukacji odnotowano wzrost znaczenia tych tematów odpowiednio o 2 i 3 punkty procentowe, natomiast kwestie klimatyczne straciły 4 punkty procentowe.

Po 9 proc. wskazań uzyskały problemy związane z funkcjonowaniem polityki i administracji publicznej oraz sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, pokoju i polityki zagranicznej. Ochronę zdrowia i opiekę medyczną za jedno z najważniejszych wyzwań uznało 8 proc. ankietowanych.

"Najpierw Niemcy"

Największy wzrost odnotowała kategoria "najpierw własny kraj" i postulat większego zaangażowania państwa na rzecz Niemców, którą wskazało 7 proc. respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1–2 czerwca 2026 roku na próbie 1326 osób. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych oraz internetowych. Deklarowany margines błędu wynosi około ±3 punkty procentowe.

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