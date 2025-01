"Jedna z największych inwestycji w historii Polski". Tusk o farmie Baltica 2

– To jest taki też symboliczny moment, bo energia to jest coś, co może nam zagwarantować i musi nam zagwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział Tusk podczas warszawskiego eventu inaugurującego prace.

Premier zwrócił uwagę na parametry techniczne, o jakich się mówi w kontekście działania farmy wiatrowej Baltica 2.

– 30 miliardów złotych, 1,5 gigawata, tu wszystkie liczby robią naprawdę imponujące wrażenie, to jest coś, co przekracza właściwie dotychczasowe miary i wyobrażenia o elektrowniach wiatrowych – mówił premier.

Tusk: To zaledwie część gigantycznego projektu

Donald Tusk zwrócił uwagę na skalę nowej inwestycji i jej status w historii polskiej gospodarki.

– Mówimy o największych turbinach na świecie, mówimy o przyszłości polskiej energii, bo warto sobie uświadomić, że ta wielka inwestycja, jedna z największych w ogóle w historii Polski, to jest zaledwie część tego gigantycznego projektu w polską energetykę – tłumaczył szef rządu.

Premier wskazał na priorytety stojące przed farmą wiatrową.

– Do 2040 roku myślimy o 18 gigawatach z wiatru. To tak jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile 4 elektrownie jądrowe z tych dwóch, które planujemy w Polsce – zaznaczył.

Premier: Mamy przełom w gospodarce

Donald Tusk rozpoczęcie prac nad farmą wiatrową Baltica 2 nazwał "przełomem".

– To jest bardzo dobry moment, bardzo dobre miejsce, bardzo dobra okoliczność, żeby dzisiaj z takim pełnym przekonaniem i z wielką dumą i satysfakcją móc ogłosić, że rok 2025 będzie rokiem przełomu – powiedział szef rządu.

– Rokiem przełomu, w polskiej gospodarce, rokiem przełomu, jeśli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki. Rokiem przełomu, jeśli chodzi o realne, prawdziwe, potężne, wielkie inwestycje w nasze bezpieczeństwo i w naszą konkurencyjność – dodał.

