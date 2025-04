Lekarz Franciszka: Papież dokonał prawdziwego "zamachu stanu"

Franciszek niespodziewanie pojawił się przy ołtarzu przed Bazyliką św. Piotra w niedzielę podczas obchodów Jubileuszu Chorych i Personelu Medycznego na wózku inwalidzkim i z kaniulami tlenowymi. Kruchym głosem, ale w dobrym nastroju, udzielił błogosławieństwa i życzył około 20 tys. ludzi zgromadzonym na placu dobrej niedzieli.

– Nie mógł mieć lepszego powrotu – powiedział profesor Sergio Alfieri włoskiej gazecie "Il Messaggero". – Żywy, obecny, w dobrym nastroju: to było pocieszające widzieć 88-latka w takim stanie – podkreślił szef zespołu medycznego, który leczył papieża podczas 38 dni w klinice Gemelli, podczas których dwukrotnie był bliski śmierci.

– Teraz znów jest sobą, papieżem Franciszkiem; nie jest już chory, ale wraca do zdrowia. To znak, który daje nam nadzieję i pewność – dodał Alfieri. Wyraził jednocześnie przekonanie, że papież uszanuje sześć tygodni rekonwalescencji, które zostały mu zalecone.

"Przeciąganie liny" między papieżem a lekarzami

– Będzie przeciąganie liny między nim, który chce być z powrotem wśród swoich ludzi, a nami, lekarzami – stwierdził Alfieri. Jego zdaniem Franciszek podjął już decyzję o pojawieniu się w sobotę z kaniulami tlenowymi.

– Papież mógł pominąć kaniule, ale chciał je nosić – przekazał lekarz. Zostało to również omówione z jego asystentem medycznym Massimiliano Strappettim. – Nie chciał ukrywać swojej słabości – dodał.

Według niego publicznym pojawieniem się Franciszek wysłał światu ważną wiadomość: "Papież powrócił, jest w domu, na Placu św. Piotra" – podkreślił Alfieri. – Lubi niespodzianki i chciał być obecny – jako rekonwalescent, już nie jako chory – w Dniu Chorych Roku Świętego – powiedział lekarz, dodając: "Nie wykluczam kolejnych niespodzianek. I to on decyduje – on jest papieżem".

Czytaj też:

Kościół jako egalitarna demokracja