Niespodzianka w Watykanie. Chodzi o papieża Franciszka

Na zakończenie mszy sprawowanej na placu św. Piotra papież Franciszek przybył, aby osobiście pozdrowić uczestników Jubileuszu Osób Chorych i Pracowników Służby Zdrowia. Słabym głosem powiedział: "Dobrej niedzieli dla wszystkich. Bardzo dziękuję".

Przed pozdrowieniem pielgrzymów i wiernych Ojciec Święty przystąpił do sakramentu pokuty i pojednania w Bazylice św. Piotra, pomodlił się i przeszedł przez Drzwi Święte.

Franciszek pokazał się wiernym w Watykanie

Wcześniej abp Rino Fisichella, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji przewodnicząc mszy św. powiedział: "Bracia i siostry, zaledwie kilka metrów od nas, ze swojego pokoju w Domu św. Marty, papież Franciszek jest szczególnie blisko nas i uczestniczy, podobnie jak wielu chorych, tak wielu słabych, w tej świętej Eucharystii za pośrednictwem telewizji. Jestem szczególnie szczęśliwy i zaszczycony, że mogę zaoferować swój głos, aby przeczytać homilię, którą przygotował na tę okazję".

Po zakończeniu Mszy odczytano komunikat w różnych językach: "Jego Świątobliwość papież Franciszek serdecznie pozdrawia wszystkich, którzy wzięli udział w tej celebracji, dziękując im z całego serca za modlitwy wznoszone do Boga w intencji jego zdrowia. Życzy, aby pielgrzymka jubileuszowa przyniosła obfite owoce. Udziela im apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również bliskich, chorych i cierpiących, a także wszystkich wiernych, którzy dzisiaj się zgromadzili".

Papież przeszedł obustronne zapalenie płuc

23 marca, po ponad pięciu tygodniach pobytu w szpitalu papież wrócił do Watykanu. Wcześniej lekarze poinformowali, że w Franciszek w momencie przyjęcia do kliniki Gemelli miał ostrą niewydolność oddechową spowodowaną infekcją polibakteryjną, a więc wirusami, bakteriami i grzybami. Spowodowało to ciężkie obustronne zapalenie płuc, wymagające kompleksowego leczenia farmakologicznego podczas hospitalizacji.