Kto następnym papieżem? O tych kardynałach mówi się najczęściej

Kard. Parolin pełni funkcję Sekretarza Stanu Watykanu od 2013 r. Dziennikarze podkreślają, że jest on doświadczonym dyplomatą i może skutecznie pogodzić obie, liberalną i konserwatywną, frakcje w Kościele.

Kardynał Matteo Zuppi również ma duże szanse na zostanie nowym papieżem. Jest arcybiskupem Bolonii i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. W artykule zauważono, że ma on duże doświadczenie w pracy we wspólnocie Sant'Egidio, a Watykan wierzy, że będzie on w stanie wnieść innowacyjne, pragmatyczne i oparte na dialogu podejście duszpasterskie.

Kto następcą Franciszka?

Innym kandydatem, według gazety, jest kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy. Autorzy publikacji uważają, że na korzyść jego kandydatury może przemawiać potrzeba zbudowania pomostu między Wschodem i Zachodem, a także jego zdolność do prowadzenia dialogu międzyreligijnego.

Jednym z faworytów ma być również Filipińczyk kard. Luis Antonio Tagle. "La Stampa" podaje, że jest on prefektem Dykasterii Ewangelizacyjnej, a jego charyzmat przypomina Franciszka. Dziennikarze są przekonani, że może on zostać papieżem symbolizującym Kościół misyjny i młody.

Następcą Franciszka może zostać również Francuz kard. Jean-Marc Avelin, arcybiskup Marsylii. Publikacja podaje, że jest on ekspertem w dziedzinie dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza w odniesieniu do islamu. Ponadto Aveline reprezentuje Europę otwartą na wyzwania migracyjne i kulturowe regionu Morza Śródziemnego.

Kolejnym kandydatem jest Portugalczyk kard. José Tolentino Mendonça. W artykule włoskiego dziennika napisano, że jest on poetą i teologiem, wybitnym intelektualistą o "otwartej" wizji wiary. Dziennikarze uważają, że jego wrażliwość kulturowa i nowatorskie podejście duszpasterskie czynią go doskonałym kandydatem dla osób poszukujących pomostu między tradycją a nowoczesnością.

Inni kandydaci, według gazety, to Mario Grech z Malty, Peter Erdo z Węgier, Robert Sarah z Gwinei, Anders Arborelus ze Szwecji, Charles Bo z Birmy, Malcolm Ranjith ze Sri Lanki, Fridolin Ambongo Besungu z Demokratycznej Republiki Konga i Willem Jacobus Eijk z Holandii.

