Polaków zapytano o "człowieka roku". Owsiak przed Trumpem i Leonem XIV

Zbliżający się sylwester to czas m.in. podsumowań. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie WP zapytano, kogo można uznać za "człowieka roku 2025". 26,6 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki powinien uzyskać taki tytuł. Prezydent wyraźnie góruje w zestawieniu nad wszystkimi innymi osobami - to już kolejny sondaż w ostatnim czasie, z którego głowa państwa może być zadowolona.

Drugie miejsce przypadło tenisistce Idze Świątek, którą wskazało 11,6 proc. respondentów, a na najniższym stopniu podium znalazł się astronauta Sławosz Uznański z wynikiem 11 proc.

Za podium znalazł się premier Donald Tusk, na którego zagłosowało 9,3 proc. ankietowanych. Zaskakiwać może wysoka pozycja Jerzego Owsiaka, który znalazł się na piątym miejscu zdobywając 8,3 proc. głosów.

Trump i papież za Owsiakiem

Tym samym założyciel WOŚP przeskoczył m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych, papieża Leona XIV, czy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na dalszych miejscach znalazł się Donald Trump (5,9 proc.) oraz papież Leon XIV (3,4 proc.). Następnie wskazywani byli Jarosław Kaczyński (2,8 proc.), Robert Lewandowski (2,6 proc.) i Wojciech Szczęsny (2,0 proc.).

Niższe poparcie uzyskali kardynał Grzegorz Ryś (1,8 proc.), Rafał Brzoska (1,6 proc.), Agnieszka Holland (1,2 proc.) oraz trener reprezentacji siatkarskiej Nikola Grbić (1,1 proc.).

Dalsze miejsca zajęli Bartosz Zmarzlik (0,8 proc.), Waldemar Żurek (0,7 proc.) i Dawid Podsiadło (0,6 proc.). Trener reprezentacji piłkarskiej Jan Urban uzyskał 0,1 proc. wskazań, natomiast Karol "Friz" Wiśniewski nie otrzymał żadnego głosu.

Jednocześnie 5,0 proc. badanych odpowiedziało „nie wiem / trudno powiedzieć”, a 3,5 proc. uznało, że tytuł nie należy się żadnej z wymienionych osób.

Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

