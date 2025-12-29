Największy wygrany 2025 roku? Komorowski zaskoczył

O największego politycznego zwycięzcę mijającego roku Bronisław Komorowski został zapytany w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia ZET.

Komorowski: Nawrocki największym wygranym 2025 roku

– Niewątpliwie prezydent Nawrocki – ocenił. – Wygrał wybory prezydenckie. To jest ten poważny sukces wyborczy – wyjaśnił. Były prezydent dodał, że jeśli chodzi o sukcesy natury politycznej, to wskazałby premiera Donalda Tuska, bo – jak podkreślił – sondaże mówią o przewadze formacji, na czele której stoi.

Zdaniem Komorowskiego, swego rodzaju zwycięzcami może czuć się również środowisko podzielonej dziś Konfederacji, czyli tej na czele której stoją Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – Na pana Mentzena i pana Brauna patrzę trochę łącznie. Może się okazać, że w przyszłym roku to nie PiS będzie drugi, tylko właśnie Konfederacja – uważa były prezydent. Według niego, kiedyś Jarosław Kaczyński, zabiegając o to, by nie powstała żadna, licząca się partia na prawo od niego, uwolnił ducha skrajności na prawicy. – Zwykle tak bywa, że potem pojawiają się jeszcze bardziej radykalni politycy. I tak się stało. PiS traci do Konfederacji, a Konfederacja do Brauna – wskazał.

Komorowski zwrócił ponadto uwagę, że środowisko to "trochę dojrzało". Jak ocenił, "z zadymiarzy politycznych wyrośli ci działacze, na szybko uczących się młodych polityków".

Komorowski wskazał największego przegranego. "Zgniotły go kamienie młyńskie"

Jednak nie tylko temat zwycięzców pojawił się w poniedziałkowej audycji. Były prezydent został bowiem jeszcze zapytany o największego przegranego 2025 roku.

– Porażkę poniósł pomysł pana Hołowni, bo chyba nie potrafił się odróżnić i kamienie młyńskie dwóch najpotężniejszych i skonfliktowanych stron zgniotły Trzecią Drogę, Polskę 2050 i jego osobiście – powiedział Bronisław Komorowski. Według niego, Hołownia "nie potrafił zaproponować skutecznie trzeciej drogi".

Czytaj też:

Zapytano Polaków o wybory w 2027 roku. Dobre wieści dla PiSCzytaj też:

Szokujący wpis ws. spotkania z Żurkiem. "Sprawy miały być skręcone?"Czytaj też:

Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Jest sondaż