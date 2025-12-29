Polacy ocenili decyzję prezydenta Nawrockiego. Jest sondaż

18 grudnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego zostanie przekazany do Muzeum Historii Polski, gdzie będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie jest planowane w 2027 r. Kancelaria Prezydenta pozostanie jego właścicielem.

– Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, Pałac Prezydencki nie jest miejscem, gdzie nadal powinien stać. Miejscem, w którym powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Od roku 2027 będzie go można podziwiać jako eksponat historyczny. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty akademickie, naukowe – powiedział prezydent.

– Dziś wolną, suwerenną, niepodległą, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Nie można go zapomnieć, bo to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go też idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – wyjaśnił.

Robert Kostro, były dyrektor Muzeum Historii Polski, wskazał z kolei, że decyzja o przeniesieniu eksponatu zapadła jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy. "Jako dyrektor Muzeum Historii Polski zabiegałem o ten mebel od czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego, a wstępne ustalenia zapadły za prezydenta Dudy. Mebel był od lat w scenariuszu wystawy stałej. Cieszę się, że rzecz ma swój finał decyzją prezydenta Nawrockiego" – napisał Kostro na Facebooku.

Polacy ocenili ruch prezydenta Nawrockiego

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 51 proc. respondentów pozytywnie oceniło decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. 25,1 proc. badanych wybrało opcję "bardzo dobrze", a 25,9 proc. – "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania było 30,8 proc. ankietowanych, z czego 17 proc. oceniło zmianę miejsca ekspozycji Okrągłego Stołu "bardzo źle", zaś 13,8 proc. – "raczej źle". 18,2 proc. uczestników badania nie miało zdania.

Największe poparcie dla decyzji prezydenta Nawrockiego odnotowano w grupie wiekowej 40-49 lat: aż 72 proc. oceniło ją pozytywnie, a jedynie 25 proc. wyraziło krytyczne stanowisko. Zdecydowanie bardziej podzieleni są najmłodsi respondenci (18-29 lat): 39 proc. stwierdziło, że popiera ten ruch, a 32 proc. go krytykuje. W grupie seniorów powyżej 70. roku życia 48 proc. ankietowanych zgadza się z przeniesieniem Okrągłego Stołu do muzeum, podczas gdy 40 proc. jest temu przeciwnych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 19-20 grudnia na grupie 1068 osób.

