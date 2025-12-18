Czarzasty złożył propozycję Nawrockiemu. "Ja się nie wstydzę"

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego zostanie przekazany do Muzeum Historii Polski, gdzie będzie eksponatem stałej wystawy, której otwarcie jest planowane w 2027 r. Kancelaria Prezydenta pozostanie jego właścicielem.

– Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, Pałac Prezydencki nie jest miejscem, gdzie nadal powinien stać. Miejscem, w którym powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Od roku 2027 będzie go można podziwiać jako eksponat historyczny. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły odbywać się debaty akademickie, naukowe – poinformował prezydent Karol Nawrocki.

– Dziś wolną, suwerenną, niepodległą, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Nie można go zapomnieć, bo to ważny element dyskusji historycznej, ale nie można go też idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim – wyjaśnił.

Czarzasty: Ja się nie wstydzę Okrągłego Stołu

Jak się okazuje, decyzja Nawrockiego wywołała kontrowersje wśród niektórych polityków koalicji rządzącej. – Absolutnie kanciaste słowa pana prezydenta Nawrockiego traktuję jako zerwanie porozumienia, zerwanie języka współpracy i szukania zasad kompromisu. Od dzisiaj pan prezydent Nawrocki proponuje nową erę kontaktów w Polsce. Powiem szczerze, nie wierzyłem, że to się wydarzy. Ale dzisiaj to się stało – ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, cytowany przez Onet.

– Panie prezydencie, oddaje pan dziś Okrągły Stół do muzeum jako symbol postkomunizmu. (...) Chcę panu powiedzieć bardzo precyzyjnie: gdyby nie decyzje Okrągłego Stołu, nie byłoby prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Dudy i pana. Gdyby ludzie mądrzy w 1989 r. się nie porozumieli i zdecydowali o demokratycznej drodze naszego kraju – stwierdził szef Nowej Lewicy.

– Ja się nie wstydzę Okrągłego Stołu. W związku z tym mam taką propozycję: jako Sejm przejmiemy ten symbol jedności, porozumienia i rozsądku – zwrócił się do głowy państwa Czarzasty.

To nie decyzja Nawrockiego. "Ustalenia sprzed lat"