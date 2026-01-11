"Szalony plan". Trump wydał rozkaz generałom

O poleceniu wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dowódcom wojskowym informuje "Daily Mail".

Media: Trump nakazał przygotowanie planu inwazji na Grenlandię

Z ustaleń brytyjskiego dziennika wynika, że sukces interwencji w Wenezueli ośmielił "jastrzębie" z otoczenia amerykańskiego przywódcy do pójścia o krok dalej. Chodzi o szybkie przejęcie kontroli nad Grenlandią. W tym celu Donald Trump miał zlecić Wspólnemu Dowództwu Operacji Specjalnych (JSOC) przygotowanie planu inwazji na wyspę. To zaś, jak podkreśla gazeta, spotkało się z oporem ze strony wysokich rangą wojskowych.

Jak czytamy, szefowie sztabów mieli uznać, że taki krok byłby nie tylko niezgodny z planem, ale również nie uzyskałby akceptacji Kongresu.

– Próbowali odwrócić uwagę Trumpa, rozmawiając o mniej kontrowersyjnych środkach, takich jak przechwytywanie rosyjskich "statków-widm" – tajnej sieci setek statków obsługiwanych przez Moskwę w celu uniknięcia zachodnich sankcji – lub przeprowadzenie ataku na Iran – twierdzi informator "Daily Mail".

Z ustaleń gazety wynika ponadto, iż generałowie uważają plan Trumpa za "szalony". Mają mówić, że "to jak radzenie sobie z pięciolatkiem".

"Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie"

Przypomnijmy, że w oświadczeniu wydanym w ostatnim czasie przez Biały Dom napisano, że Donald Trump uważa pozyskanie Grenlandii za priorytet bezpieczeństwa narodowego USA, niezbędny do "odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki".

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący" – czytamy.

Także z ust samego przywódcy USA padła jednoznaczna deklaracja w tej sprawie. – Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię. Jeśli nie zrobimy tego po dobroci, zrobimy to w trudniejszy sposób – stwierdził Trump.

