Wpadka Trumpa przed kamerami. Przez przypadek ujawnił tajną notatkę od Rubio

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek, gdy Donald Trump uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami branży naftowej i gazowej. Na sali obecni byli również wiceprezydent J. D. Vance oraz sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Gdy prezydent odpowiadał na jedno z pytań sekretarz stanu USA podsunął mu notatkę z prywatną wiadomością. Trump jednak z rozpędu przeczytał ją na głos przed kamerami.

– Marco właśnie dał mi notatkę. "Wróć do Chevronu. Chcą coś przedyskutować". Proszę bardzo, wracam do tematu Chevronu – powiedział prezydent, po czym zaczął się sam śmiać z zaistniałej sytuacji.

Sekretarz energii USA Chris Wright interweniował, dodając, że chodzi o podanie najnowszych informacji na temat działań firmy z branży energetyczne.

Trump chce pozyskać Grenlandię

Tymczasem jednym z głównych powracających tematów w amerykańskiej polityce pozostaje sprawa Grenlandii. Donald Trump wprost mówi o konieczności przejęcia kontroli nad wyspą.

– Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię. Jeśli nie zrobimy tego po dobroci, zrobimy to w trudniejszy sposób – stwierdził Trump.

Polityk stwierdził, że fakt, iż 500 lat temu Dania "wylądowała łodzią" na wyspie nie oznacza, że Duńczycy "posiadają tę ziemię". Podkreślił, że nie chce mieć Rosji lub Chin za sąsiada.

– Trzeba mieć własność, nie broni się dzierżawy. I chcemy bronić Grenlandii. Jeśli tego nie zrobimy, Chiny albo Rosja to zrobią – powiedział.

Co dalej z wyspą?

Grenlandia, zamieszkana przez 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Danii. W grudniu minął rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa na temat planów przejęcia wyspy. Prezydent USA mówił m.in., że nie wyklucza użycia w tym celu wojska.

Reuters ocenia, że ewentualne zajęcie Grenlandii przez siły amerykańskie wywołałoby szok w NATO i pogłębiło podział między Trumpem a europejskimi przywódcami. W minioną niedzielę (4 stycznia) amerykański prezydent po raz kolejny powtórzył, że USA "potrzebują" Grenlandii ze względów bezpieczeństwa.

