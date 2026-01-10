"Zrobimy coś, czy im się to podoba, czy nie". Trump mocno o sojuszniku z NATO

W ostatnich dniach prezydent USA powrócił do kwestii przejęcia Grenlandii. W oświadczeniu wydanym przez Biały Dom napisano, że Donald Trump uważa pozyskanie wyspy za priorytet bezpieczeństwa narodowego USA, niezbędny do "odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki".

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji mających na celu realizację tego ważnego celu polityki zagranicznej i oczywiście wykorzystanie sił zbrojnych USA zawsze jest opcją, jaką ma do dyspozycji głównodowodzący" – czytamy.

Trump chce pozyskać Grenlandię

Temat Grenlandii powrócił w trakcie konferencji prasowej na temat przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego. Z ust amerykańskiego przywódcy padły jednoznaczne stwierdzenia na temat przyszłości wyspy.

– Zrobimy coś z Grenlandią, czy im się to podoba, czy nie, bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię. Jeśli nie zrobimy tego po dobroci, zrobimy to w trudniejszy sposób – stwierdził Trump.

Polityk stwierdził, że fakt, iż 500 lat temu Dania "wylądowała łodzią" na wyspie nie oznacza, że Duńczycy "posiadają tę ziemię". Podkreślił, że nie chce mieć Rosji lub Chin za sąsiada.

– Trzeba mieć własność, nie broni się dzierżawy. I chcemy bronić Grenlandii. Jeśli tego nie zrobimy, Chiny albo Rosja to zrobią – powiedział.

Co dalej z wyspą?

Grenlandia, zamieszkana przez 57 tys. ludzi, była duńską kolonią do 1953 r., ale obecnie jest autonomicznym terytorium Danii. W grudniu minął rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa na temat planów przejęcia wyspy. Prezydent USA mówił m.in., że nie wyklucza użycia w tym celu wojska.

Reuters ocenia, że ewentualne zajęcie Grenlandii przez siły amerykańskie wywołałoby szok w NATO i pogłębiło podział między Trumpem a europejskimi przywódcami. W minioną niedzielę (4 stycznia) amerykański prezydent po raz kolejny powtórzył, że USA "potrzebują" Grenlandii ze względów bezpieczeństwa.

Czytaj też:

"Bardzo mnie martwi". Tusk o Grenlandii, Trumpie i sojuszu z USACzytaj też:

Ukraina przyznała amerykańskim firmom prawa do wydobycia litu