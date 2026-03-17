Największy taki atak od początku wojny. Chmura dymu nad ambasadą USA

O uderzeniu w amerykańską ambasadę w Iraku poinformowały irackie służby bezpieczeństwa, które cytują agencje Reutera i AFP.

Atak na ambasadę USA w Bagdadzie

Placówka została zaatakowana we wtorek nad ranem z powietrza przy pomocy dronów i rakiet. Z informacji przekazanych przez AFP wynika, że na teren ambasady spadł co najmniej jeden dron. W wyniku eksplozji nad budynkiem pojawiła się czarna chmura dymu.

Wcześniej, we wtorek w nocy, pojawiły się doniesienia o potężnym wybuchu w irackiej stolicy. Jak podano, w nalocie na dom w Bagdadzie zginęły cztery osoby. Wśród nich mają być dwaj irańscy doradcy.

Największy taki atak od początku wojny

Odnosząc się do ataku na ambasadę USA, agencja Reutera podkreśla, powołując się na swoich informatorów związanych ze służbami bezpieczeństwa, było to najintensywniejsze takie uderzenie od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie, czyli ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, do którego doszło 28 lutego. Jednocześnie, to już nalot Iranu na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Iraku. W minioną sobotę została ona trafiona irańskim pociskiem rakietowym. W poniedziałek wieczorem z kolei w jej pobliżu doszło do ataków i eksplozji. Uderzenie drona doprowadziło tam do pożaru na dachu hotelu położonego nieopodal ambasady.