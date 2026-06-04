Symboliczna decyzja Kukulskiej. "To będzie dla mnie koniec"

W czwartek 4 czerwca zainaugurowany zostanie kolejny festiwal w Opolu. Piosenkarka Natalia Kukulska pojawi się na scenie już pierwszego dnia, w ramach koncertu "SuperJedynek". W kolejnych dniach publiczność będzie mogła usłyszeć ją także podczas specjalnego koncertu poświęconego twórczości Bogdana Olewicza. Koncert zaplanowano na sobotę. Olewicza pisał piosenki dla największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, także dla Anny Jantar, mamy Natalii Kukulskiej, która zginęła lata temu w wypadku lotniczym.

Kukulska powiedziała mediom o swojej decyzji, podjętej w związku z sobotnim występem. "Na koniec koncert, który myślę, że będzie bardzo też piękny, poświęcony twórczości wspaniałego Bogdana Olewicza, którego teksty bardzo cenię. Pisał też dla mnie, ale uważam, że jeden z jego najlepszych tekstów ever, jakie napisał, to tekst dla mojej mamy, »Tylko mnie poproś do tańca«" – powiedziała Natalia Kukulska w rozmowie z portalem Party.

Piosenkarka po raz ostatni zaśpiewa utwór swojej mamy. "Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący" – wyznała.

"Dla mnie to będzie duże przeżycie. Zdecydowałam, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy. Długo tego nie robiłam, były wyjątki, teraz były jakieś okazje. Myślę, że to będzie dla mnie takie znaczące" – podsumowała artystka.

Festiwal w Opolu. Znamy harmonogram

63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej potrwa od 4 do 7 czerwca. Będzie emitowany na antenie TVP1.

W czwartek odbędzie się koncert "Debiuty", podczas którego o wielką wygraną będą rywalizować: Ola Kędra, Karolina Charko, Martyna Baranowska, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny oraz zespół 21 Gram. To także dzień "SuperJedynek". Na scenie pojawią się: Natalia Kukulska, Renata Przemyk, Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski, Ralph Kaminski, Afromental, Dżem, Kombii, Luxtorpeda, a także Nocny Kochanek.

5 czerwca, drugi dzień festiwalu w Opolu, to konkurs "Premier". Na scenie: Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Vix.N, Poparzeni Kawą Trzy, Krzysztof Iwaneczko, Sargis, Maciej Skiba, Darya i Fabijański. Zaśpiewają również Ania Iwanek i Katarzyna Żak.

6 czerwca – trzeci dzień festiwalu w Opolu – koncert "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Widzowie usłyszą Dodę, Natalię Kukulską, Krystynę Prońko, Kubę Badacha, Krzysztofa Cugowskiego i Zespół Mistrzów, Perfect & Łukasza Drapałę, Alicję, Mietka Szcześniaka, Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza, Universe, Urszulę, Natalię Sikorę, Janusza Radka, Golden Life, Kamila Bednarka, Macieja Balcara, Halinę Mlynkovą, Echomotion, Michała Lecha, Andrzeja Rybińskiego, Olgę Szomańską.

Ostatniego dnia festiwalu szczególnym punktem będzie jubileusz 45-lecia Lady Pank. Następnie artyści złożą wyjątkowy hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej w ramach części "Kiedy mnie już nie będzie...".