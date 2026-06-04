Wielki sukces Chwalińskiej! Wywalczyła finał Rolanda Garrosa

W czwartek popołudniu Polka, uznawana za objawienie tegorocznego turnieju Roland Garros, pokonała rozstawioną z numerem 25. Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. "Dwusetowe starcie na korcie centralnym im. Philippe’a Chatriera trwało dwie godziny i 10 minut. Polka wykorzystała pierwszą piłkę meczową" – opisuje PAP.

W drugim półfinale rozstawiona z numerem ósmym Mirra Andriejewa (Rosja) wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk (nr 15.) 6:1, 6:3. 24-letnia Chwalińska zawalczy więc o zwycięstwo z 19-letnią Rosjanką. Będzie to ich pierwszy pojedynek. Finał French Open odbędzie się w sobotę 6 czerwca o godz. 15.

Maja Chwalińska w półfinale. Polska tenisistka pokonała Rosjankę

Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry i Anna Kalinska – te tenisistki wyeliminowała Polka w drodze do półfinału. Do półfinału Chwalińska dostała się wygrywając z Rosjanką Anną Kalinską. Debiutująca we French Open 24-latka z Polski zwyciężyła w meczu 7:6 (3), 6:3. Nasza rodaczka uporała się z rywalką w 114 minut.

Wcześniej, Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Rozstawiona z numerem trzecim polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

Dla 24-letniej Kostiuk było to pierwsze zwycięstwo nad Świątek. W trzech wcześniejszych spotkaniach Polka nie straciła z Ukrainką nawet seta.

French Open (Roland Garros) to jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, rozgrywany na kortach ziemnych w Paryżu. W tym roku trwa od 24 maja do 7 czerwca.

W ubiegłym roku turniej wygrała Amerykanka Coco Gauff. W finale pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:7(5), 6:2, 6:4. Był to pierwszy triumf Gauf w Roland Garros i drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze. Z kolei wśród mężczyzn najlepszy był Hiszpan Carlos Alcaraz.