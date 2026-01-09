Gazeta podaje, że Stany Zjednoczone od dłuższego czasu poszukiwały możliwości inwestycyjnych w ogarniętym wojną kraju. Decyzja dotycząca złóż litu została już podjęta, choć formalnie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Ministrów Ukrainy.

Jednym z inwestorów, który otrzymał pozwolenie od ukraińskiego rządu jest Ronald S. Lauder, dziedzic imperium kosmetycznego, który ma znać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przedsiębiorca zna prezydenta od czasów studiów i podobno to on podsunął mu pomysł kupna bogatej w surowce Grenlandii. artykuł dodaje również, że innym inwestorem jest TechMet, firma energetyczna, której udziały należą do amerykańskiej rządowej agencji inwestycyjnej utworzonej za pierwszej kadencji Trumpa.

"NYT" wskazuje, że zyski z inwestycji to perspektywa najbliższych lat. Konsorcjum najpierw musi przeprowadzić badania geologiczne, aby określić rzeczywistą wartość podłoża złoża. Następnie musi sfinansować sprzęt i infrastrukturę niezbędną do eksploatacji.

Transakcyjny sojusz Kijowa z Waszyngtonem

Dziennikarze zwracają uwagę, że decyzja Kijowa ma mieć wymiar praktyczny. Administracja Wołodymyra Zełenskiego stara się wszelkimi sposobami pozyskać przychylność Donalda Trumpa. Transakcyjny charakter nowej relacji między USA a Ukrainą jest widoczny w projekcie planu pokojowego, który jest obecnie omawiany przez Kijów i Waszyngton.

W zeszłym miesiącu ukraiński rząd powołał Patricka Fragmana, byłego prezesa Westinghouse, dużej amerykańskiej firmy zajmującej się technologiami nuklearnymi, do rady nadzorczej państwowego giganta energetyki jądrowej Energoatom.

Zdaniem ekspertów z branży, od odkrycia złoża do rozpoczęcia wydobycia mija zazwyczaj około 15 lat, a okres ten znacznie przekracza obecną kadencję prezydenta Trumpa.

