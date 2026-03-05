"Politycy PiS-u". Minister uderza w Nawrockiego i Glapińskiego
"Politycy PiS-u". Minister uderza w Nawrockiego i Glapińskiego

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński Źródło: PAP
Prezydent Karol Nawrocki zaproponował alternatywę dla programu SAFE. Znaczną rolę odegrałby NBP. Takie rozwiązanie krytykuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Głowa państwa przedstawiła własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa. Jak poinformował prezydent podczas konferencji prasowej, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent". Nawrocki podkreślił, że w ostatnich tygodniach w Kancelarii Prezydenta trwały prace ekspertów nad alternatywnym rozwiązaniem. W rozmowach uczestniczył także prezes Adam Glapiński. – Spotkaliśmy się po to, aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE – powiedział prezydent. Jak dodał, podczas spotkania z Glapińskim omawiano szczegóły projektu określanego jako polski "SAFE zero procent".

Do propozycji odniósł się również prezes NBP. – Środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane rządowi – do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rola NBP będzie się kończyć na przekazaniu środków, reszta będzie w rękach rządu i Ministerstwa Finansów. My mamy wyliczone, że takie możliwości są, a będą jeszcze większe, jeśli uregulujemy to ustawą – powiedział Adam Glapiński.

Kierwiński: To wygląda na hasło reklamowe

Do propozycji odniósł się w czwartek na antenie TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak podkreślił sam nie wie, Polacy nie wiedzą i chyba sam pan Glapiński też jeszcze nie wie”, skąd wziąć 185 mld zł.

– Nie wiem, słuchałem wczoraj tej konferencji pana Glapińskiego z panem prezydentem. Mówiąc szczerze – zero konkretów. To wygląda na takie hasło reklamowe. Kredyt 0 proc. zawsze ładnie brzmi. Chwilówki też się tak reklamują. Natomiast nie usłyszałem żadnych konkretów – stwierdził szef MSWiA.

Jak zaznaczył Kierwiński, oczekiwałby od głowy państwa „trochę poważniejszego komunikatu, w tym zakresie”. – No bo to jest sprawa fundamentalna. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i mówię to z perspektywy ministra spraw wewnętrznych i administracji – każde dodatkowe pieniądze przydadzą się na polską armię, na polską policję, na polską Straż Graniczną – mówił minister.

Szef MSWiA uderza w prezydenta i prezesa NBP

– Żaden mechanizm nie padł w tej konferencji. Więc mówię, że każde dodatkowe pieniądze… Moim zdaniem skończy się na tym, że propozycja pana prezydenta to będzie kilka, może kilkadziesiąt dodatkowych miliardów, więc dlatego mówię o uzupełnieniu tego – stwierdził gość TOK FM.

Pod adresem prezydenta i prezesa NBP padły gorzkie słowa.

– Glapiński zawsze był politykiem PiS-u. Staje obok prezydenta, który także jest politykiem PiS-u, więc nic się nie zmieniło – powiedział Marcin Kierwiński.

Źródło: Tok FM / 300polityka.pl, DoRzeczy.pl
