"To nie jest najlepsze rozwiązanie". Generał uderza w prezydenta

Głowa państwa zaproponowała własną koncepcję finansowania bezpieczeństwa państwa jako alternatywę dla europejskiego programu SAFE.

Jak poinformował prezydent podczas konferencji prasowej, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

Nawrocki podkreślił, że w ostatnich tygodniach w Kancelarii Prezydenta trwały prace ekspertów nad alternatywnym rozwiązaniem. W rozmowach uczestniczył także prezes Adam Glapiński. – Spotkaliśmy się po to, aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla SAFE – powiedział prezydent. Jak dodał, podczas spotkania z Glapińskim omawiano szczegóły projektu określanego jako polski "SAFE zero procent".

Gen. Różański: Tym się pan prezydent nie interesuje

Gen. Mirosław Różański powiedział w czwartek na antenie Radia Zet, że ma "daleko idącą wątpliwość" co do tego, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o SAFE.

– Prezydent wskazał na Iran i skuteczność broni amerykańskiej, jakby chciał podważyć to, że nie polski przemysł, rozwiązania europejskie, tylko spoglądanie w kierunku USA. To nie jest najlepsze rozwiązanie – powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.

Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczył, że "jakby prezydent zrobił jeszcze wyliczenie, kiedy zakończy się spłata kredytów zaciągniętych w Korei", to byłby "bardziej spokojny". – Widzę, że tym się pan prezydent nie interesuje – dodał.

Środki z NBP na uzbrojenie? "Zabieg czysto socjotechniczny"

Odnosząc się do ewentualnej roli NBP w zwiększeniu potencjału obronnego państwa, gen. Różański stwierdził: "Zabieg czysto socjotechniczny – z UE 180 mld, a my dajemy 185 mld". – Otworzyłem konstytucję, żeby przeczytać, do czego powołany jest NBP – po pierwsze do emisji naszej waluty, kreowania i przestrzegania polityki pieniężnej i by zadbać o wartość złotego – zaznaczył.

Gen. Różański stwierdził, że nie wie czy Adam Glapiński to "najlepszy partner do szukania rozwiązań, by wzmocnić bezpieczeństwo i potencjał armii". – Ostatni rok zakończył się deficytem 100 mld. Jeśli tak prowadzi gospodarkę finansową prezes NBP, to perspektywa przyszłości nie wiem, czy jest taka optymistyczna. Ja miałbym wątpliwości – przyznał przewodniczący senackiej komisji obrony.

Parlamentarzysta zapytany o ewentualną wizytę u prezydenta i przekonywanie go do podpisania SAFE odpowiedział: "Po wczorajszym wystąpieniu ta sugestia utwierdza mnie w przekonaniu, że dlaczego nie".

Czytaj też:

"To Unii będzie zależało". Sikorski odpowiada Nawrockiemu i PiSCzytaj też:

SAFE 0 proc. nierealny? "Szef NBP nie ma 200 mld zł w kieszeni"